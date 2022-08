Gerardo Martino continúa sin darle oportunidades con Selección a jugadores en gran forma.

Fiel a su costumbre desde el primer día, Gerardo Martino lanzó una de las últimas convocatorias para los jugadores que defenderán la camiseta de la Selección Mexicana sin hacer grandes modificaciones con respecto a los anteriores llamados.

Existen jugadores que por razones desconocidas por los aficionados e incluso para los mismos cracks que militan en la Liga MX no han aparecido en las listas del técnico argentino.

¿YA ES CAPRICHO?

En los últimos llamados han aparecido los nombres de Jesús Gallardo y Rodolfo Pizarro, hombres que si bien alguna vez gozaron de un altísimo nivel futbolístico en sus respectivos clubes y con Selección, han quedado a deber en los últimos meses con sus actuaciones en la cancha.

A LOS QUE NO CONVOCÓ

Al no tratarse de una Fecha FIFA, Martino no pudo convocar a jugadores en el extranjero y tampoco a los porteros Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera, quienes parece que ya tienen un lugar seguro en el Mundial de Qatar.

Además de ellos, existe una lista de nombres que merecerían al menos una oportunidad para ser observados y subirse al barco mundialista en la última llamada.

Estos son algunos de los futbolistas que brillaron por su ausencia en la lista de agosto de Gerardo 'Tata' Martino:

Alejandro Zendejas

@Getty

Según TUDN, el volante que ha dado la cara por el americanismo desde la era Solari no ha sido convocado por Tata Martino tras no comprometerse a defender únicamente la camiseta tricolor y renunciar a defender en el futuro a Estados Unidos de último minuto para el Mundial de Qatar.

Arturo González

Crédito: Getty

A pesar de ser mediocampista, 'Ponchito' es un mediocampista con olfato goleador desde su etapa con Atlas. El creativo de Rayados ha llamado poderosamente la atención durante el Apertura 2022 por su brillantez para generar oportunidades, gran cabeceo y su buena definición al arco cuando la situación apremia.

Víctor Guzmán

Getty

Aunque a la Selección le falta generación de oportunidades y delanteros matones, el estratega se ha rehusado a volver a convocar al delantero Tuzo. Un jugador que sabe incorporarse al ataque y quien podría surtir de balones a los otros delanteros cuando estos no se encuentran en su día.

Arturo Ortiz

@Getty Images

Lametablemente para 'Palermo', los resultados no han acompañado a sus Pumas, razón por la cual podría servir como pretexto para no ser elegido por Martino. Sin embargo, durante el Clausura 2022 y las primeras fechas del Apertura 2021, Arturo se convirtió en un defensa referente con características similares a Néstor Araujo, pero con la ventaja de ser un recurrente en el once inicial de los Universitarios.