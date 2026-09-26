El entrenamiento de la selección nacional de Irlanda se ha aplazado, según informan varios periodistas de ese país. Todo tiene que ver con una decisión de Gavin Bazunu, que no quiere jugar el domingo por la noche contra Israel.

El domingo por la noche, a las 20:45, está programado el partido entre Irlanda e Israel. Sin embargo, existe la posibilidad de que el encuentro no llegue a disputarse.

A las 12:00 del sábado, los jugadores debían abandonar el hotel de concentración para realizar un entrenamiento, seguido de una rueda de prensa, pero los futbolistas permanecieron dentro. Se ha convocado una reunión de urgencia.

Bazunu no quiere entrar en acción el domingo por la noche y boicotea el partido. Según el periodista Daniel McDonnell, varios jugadores están considerando seguir su ejemplo.

El duelo entre Irlanda e Israel está, por tanto, en el aire. Aún no se sabe qué va a decidir la federación irlandesa sobre el encuentro.