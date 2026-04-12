Jugador marroquí: Me entristeció la marcha de El-Rakraki... Y esta es mi postura respecto a Xavi

Omar El Hilali, marroquí y estrella del Espanyol, admite que le entristeció la salida de Walid Regragui de los Leones del Atlas.

El lateral derecho, de 22 años, quedó fuera de la primera convocatoria del seleccionador Mohamed Wahbi, lo que le deja fuera del combinado nacional por tercera vez consecutiva a pocas semanas del Mundial.

En declaraciones al diario Sport, recogidas por Africa Foot, el jugador explicó: «Tenía una buena relación con El Rakraki; hablábamos a menudo y, cuando no me convocó, me explicó el motivo».

«Me entristeció la marcha de El Rakraki; luego llegó el nuevo seleccionador. No estaba en la última convocatoria, pero el fútbol se basa en el rendimiento».

Sobre la posibilidad de que Xavi dirija a Marruecos tras el Mundial, el jugador se mostró ilusionado, si bien confía en el actual cuerpo técnico.

Aclaró: «Xavi es una leyenda y muchos querríamos que fuera seleccionador, pero otros prefieren un técnico con vínculos directos con Marruecos».

Y añadió: «Pero ha llegado el nuevo seleccionador, Mohamed Wahbi, que también es muy competente, y espero que consiga una buena trayectoria en el Mundial».

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