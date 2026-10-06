¿Jugador deseado por ocho millones de euros? El BVB podría dar la sorpresa con un fichaje inesperado en invierno

El recién estrenado internacional polaco era uno de los principales candidatos poco antes del cierre del mercado para reemplazar en el BVB a Giannis Konstantelias, gravemente lesionado en la rodilla. Sin embargo, el traspaso no se concretó, ya que los aurinegros incorporaron en su lugar al talento ofensivo polaco Ethan Nwaneri, cedido por el Arsenal FC.

Aun así, el jugador de 19 años podría acabar llegando a Dortmund con unos meses de retraso. Porque, según informa Sky, el director deportivo Ole Book sigue manteniendo contacto con Regula. De acuerdo con esa información, Regula podría volver a ser tema en el BVB en el mercado de invierno.

Sin embargo, Zaglebie Lunin pide entre siete y ocho millones de euros por Regula. Mucho dinero para el BVB, que apenas tiene margen financiero debido a las grandes inversiones realizadas en verano. No obstante, eso podría cambiar si Luca Reggiani deja el club en invierno.

¿Le abre Luca Reggiani el camino a Regula en el BVB?

El italiano de 18 años fue una de las irrupciones de la segunda vuelta de la pasada temporada, cuando al BVB se le acabaron por momentos los centrales. Reggiani fue promovido desde el sub-19 y el segundo equipo, y dejó buenas sensaciones cuando lo lanzaron al agua fría. En su cuarto partido de la Bundesliga incluso marcó su primer gol. La recompensa fue un contrato profesional.

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Este verano, sin embargo, el internacional italiano en una ocasión se convirtió en uno de los perdedores de la pretemporada y fue superado por Filippo Mane en el ranking interno de centrales. Mientras tanto, el fichaje Joane Gadou, Nico Schlotterbeck y Waldemar Anton son fijos en la línea de tres bajo las órdenes del técnico Niko Kovac.

Bild informó recientemente de que Reggiani estaría valorando una salida de Dortmund en invierno. Hasta el parón de selecciones, apenas había disputado dos breves apariciones en la Bundesliga y en la Copa de Alemania. Tampoco le faltarán pretendientes en invierno.

A ambos grandes clubes de Milán, el AC y el Inter, así como al Southampton FC poco antes del cierre del mercado, se les atribuyó interés en verano. Pero Reggiani decidió quedarse.

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