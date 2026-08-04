Alex Pastoor disfrutó muchísimo este martes por la noche con el juego del NEC. El equipo de Dick Schreuder empató 0-0 ante el Olympiacos en el partido de ida de la tercera ronda previa de la Champions League, pero incluso fue el conjunto que más méritos hizo para llevarse la victoria.

Mientras Darko Nejasmic ya recibía elogios desde muchos frentes, Pastoor aprovechó ampliamente el pospartido en Ziggo Sport para poner el foco en Noé Lebreton. El mediapunta dejó una impresión excelente.

«Sano ya se ha ido, pero si yo fuera Dick Schreuder todavía me rascaría la cabeza una vez más», comenzó Pastoor en conversación con Noa Vahle. «Porque si la gente presta atención, también vendrán a ver a Lebreton».

«Si miras a Lebreton, ves que puede estar a la altura en todos los momentos clave del más alto nivel. Ya ahora. Es un chico joven: acelera de una manera increíble. Pero también sabe jugar muy bien al fútbol y esa mala leche, unida a la creatividad y la determinación...».

«Dime mediocampistas de la selección neerlandesa que puedan hacer eso», continuó un Pastoor completamente rendido. «Ahí se trata sobre todo de pasar y jugar al juego de posición, pero esto va de algo muy distinto. Es decir, de meterse él mismo en el partido haciendo esto».

«Estar siempre libre, desmarcarse muy bien, ser un buen jugador de enlace, llegar al área... Pero sobre todo cuando los otros jugadores tienen el balón, ir con el cuchillo entre los dientes, y sin cometer ni una sola falta. No ha retirado la cabeza ni la pierna en ningún momento. Eso me llega al corazón», afirmó Pastoor.

El próximo martes, el NEC puede rematarlo en casa. A las 19.30 está programado el partido de vuelta en De Goffert.