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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Jugador del Al-Ittihad: «No somos el Barcelona... y no se puede hablar de la liga»

Al Ittihad vs Al Hazem
Al Ittihad
Al Hazem
1ª División
S. Bergwijn
Barcelona
Primera División
Arabia Saudita
Países Bajos
España

¿Qué dijo la estrella del Al-Amid?

Uno de los jugadores extranjeros del Al-Ittihad de Yeda expresó su enfado por algunas decisiones arbitrales y por la difícil situación que atraviesa el equipo esta temporada.

El Al-Ittihad logró una trabajada victoria ante el Al-Hazm, por 1-0, el viernes por la noche, en la jornada 27 de la Liga Roshen de Profesionales, un partido en el que el francés Moussa Diaby fue expulsado a los 34 minutos.

Al respecto, el holandés Steven Bergwijn declaró a los medios de comunicación tras el partido: «Nos sacaron una tarjeta roja casi al comienzo del partido, ¿esperas que juguemos como lo hace el Barcelona? Por supuesto que eso no es posible, pero intentamos adaptarnos a la situación».

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Bergwijn añadió sobre la temporada actual: «Somos conscientes de que la temporada ha sido difícil y ha estado llena de retos, y ahora que ha terminado la liga, debemos centrarnos en la Liga de Campeones de Asia y darlo todo para conseguir lo mejor».

El jugador holandés concluyó hablando de las ambiciones del equipo: «Entiendo que la afición desea ganar la Liga de Campeones de Asia, y nosotros también lo queremos; tenemos que luchar para conseguirlo».

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