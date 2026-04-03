Jugador del Al-Ittihad: «No somos el Barcelona... y no se puede hablar de la liga»

Uno de los jugadores extranjeros del Al-Ittihad de Yeda expresó su enfado por algunas decisiones arbitrales y por la difícil situación que atraviesa el equipo esta temporada.

El Al-Ittihad logró una trabajada victoria ante el Al-Hazm, por 1-0, el viernes por la noche, en la jornada 27 de la Liga Roshen de Profesionales, un partido en el que el francés Moussa Diaby fue expulsado a los 34 minutos.

Al respecto, el holandés Steven Bergwijn declaró a los medios de comunicación tras el partido: «Nos sacaron una tarjeta roja casi al comienzo del partido, ¿esperas que juguemos como lo hace el Barcelona? Por supuesto que eso no es posible, pero intentamos adaptarnos a la situación».

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Bergwijn añadió sobre la temporada actual: «Somos conscientes de que la temporada ha sido difícil y ha estado llena de retos, y ahora que ha terminado la liga, debemos centrarnos en la Liga de Campeones de Asia y darlo todo para conseguir lo mejor».

El jugador holandés concluyó hablando de las ambiciones del equipo: «Entiendo que la afición desea ganar la Liga de Campeones de Asia, y nosotros también lo queremos; tenemos que luchar para conseguirlo».