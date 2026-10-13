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La transición del Liverpool hacia una nueva era bajo las órdenes de Andoni Iraola está resultando de todo menos sencilla, mientras crecen las dudas sobre el rumbo táctico del club. Aunque el escenario posterior a Jurgen Klopp y Arne Slot siempre iba a ser complicado, los focos se han centrado en Florian Wirtz, el fichaje estrella, y en sus dificultades para influir en los partidos de la Premier League.

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Crece la preocupación por la visión táctica de Iraola

Rory Smith, corresponsal de fútbol de The Observer, señaló estos problemas estructurales durante una conversación reciente y sugirió que al equipo le falta un plan cohesionado. «Es muy difícil apreciar algún progreso en Wirtz», explicó Smith en el programa Monday Night Club de BBC Radio 5 Live. El periodista señaló que, aunque otros jóvenes fichajes como Bradley Barcola aún están en las primeras fases de su adaptación, cada vez urge más que las grandes figuras del equipo rindan. «Con [Bradley] Barcola todavía es muy pronto, así que es un caso algo distinto, pero tampoco ha empezado con fuerza cuando quizá el equipo necesita que lo haga», añadió, apuntando a un problema más amplio con el ritmo al que están rindiendo los fichajes.

Smith fue más allá en su valoración y describió a una plantilla que, por ahora, rinde por debajo de lo que cabría esperar de sus integrantes. «Siguen pareciendo un equipo muy fragmentado. No tengo muy claro cómo será la versión definitiva del Liverpool hacia la que estamos avanzando ahora mismo. Eso me preocupa más que el resultado contra el Manchester City», afirmó. Esa falta de una «versión definitiva» clara parece ser lo que más inquieta a la afición de Anfield: el estilo de presión alta y gran intensidad del pasado está dando paso a un sistema que parece deslavazado y experimental en los partidos de máxima exigencia.

El dilema de Florian Wirtz en Anfield

El rendimiento de Florian Wirtz ocupa un lugar central en la actual crisis de identidad del Liverpool. El internacional alemán llegó a Merseyside con fama de ser uno de los jugadores más creativos y técnicamente dotados de Europa. Sin embargo, le está costando adaptarse a las exigencias físicas y al rigor táctico de la Premier League. En lugar de ser el motor del centro del campo, Wirtz ha pasado a menudo desapercibido en los partidos, sin aportar ese último pase decisivo ni la amenaza goleadora que se esperaba de él cuando el club invirtió tanto en su fichaje durante el mercado.

El debate en torno a Wirtz ha dejado de centrarse en su potencial para hacerlo en lo que aporta actualmente a un equipo inglés de primer nivel. Los críticos empiezan a preguntarse si sus cualidades se adaptan al ritmo de la Premier League, especialmente en un equipo que todavía intenta encontrar el equilibrio en defensa y en ataque. La frustración es palpable: se suponía que el jugador de 21 años iba a ser el nexo entre el centro del campo y la delantera, pero ahora parece tener dificultades para encontrar su sitio en el sistema de Iraola, que sigue evolucionando, mientras el equipo se deja puntos por el camino.

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Sutton cuestiona las cualidades físicas de Wirtz

El exdelantero de la Premier League Chris Sutton ofreció una valoración especialmente contundente de lo que aporta el alemán, o de lo que no aporta, al Liverpool actual. En el programa Monday Night Club, Sutton sugirió que a Wirtz le falta la presencia física necesaria para imponerse en el centro del campo y lo comparó desfavorablemente con antiguos jugadores de gran potencia física de la Premier League. El comentarista bromeó con que el principal problema del centrocampista es que no tiene la envergadura de un Marouane Fellaini ni las cualidades específicas para cambiar partidos de anteriores ídolos del Liverpool.

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«Tiene una inteligencia futbolística sensacional. Pero entonces lo miras y piensas: ¿cuáles son sus cualidades? No diría que sea un regateador como Eden Hazard. Tampoco es como Philippe Coutinho, que se buscaba el disparo. No tira desmarques a la espalda de la defensa. No es el más corpulento: no es un Tim Cahill ni un Fellaini. Su problema es este: ¿qué es exactamente? Es solo un jugador muy inteligente de fútbol cinco», declaró Sutton a la BBC. La etiqueta de «jugador de fútbol cinco» es especialmente dura para alguien del nivel de Wirtz, pues da a entender que a su juego le faltan el carácter competitivo y la solidez física necesarios para el fútbol once al máximo nivel.

El Liverpool busca el camino a seguir

Mientras el Liverpool se prepara para una exigente serie de partidos, Iraola afronta la difícil tarea de integrar a sus estrellas sin perder una posición competitiva en la liga. Las críticas de figuras como Smith y Sutton ponen de relieve la presión que soporta el entrenador para encontrar un once titular estable y un esquema táctico que aproveche las virtudes de sus jugadores creativos. Si Wirtz quiere triunfar, quizá necesite otro tipo de apoyo a su alrededor, tal vez centrocampistas de mayor despliegue físico que le proporcionen la base necesaria para que su juego «inteligente» pueda hacer daño a los rivales.

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Las próximas semanas serán cruciales tanto para el entrenador como para su mediapunta estrella. El Liverpool no puede permitirse seguir «fragmentado» mucho tiempo si aspira a clasificarse para la Champions League o a pelear seriamente por títulos. Mientras Barcola y otros recién llegados disponen de tiempo para adaptarse, de Wirtz se espera que supere las críticas que lo reducen a un jugador de «fútbol cinco» y demuestre que puede ser el referente que fichó el Liverpool. La afición de Anfield es famosa por su paciencia con los nuevos entrenadores, pero esa paciencia se pondrá a prueba si la visión de futuro sigue siendo tan difusa como parece ahora sobre el terreno de juego.

En última instancia, la transición del fútbol de intensidad desbordante de la etapa anterior al planteamiento más matizado de Iraola siempre iba a conllevar dificultades de adaptación. Sin embargo, la contundencia de la derrota ante el Manchester City y la escasa influencia individual de fichajes importantes han acortado el plazo para obtener resultados. El reto de Wirtz ahora es acallar las dudas añadiendo a su juego un dinamismo a la altura de su indudable calidad técnica. Solo entonces podrá el Liverpool empezar a parecer un equipo cohesionado, capaz de recuperar su lugar en lo más alto del fútbol inglés.