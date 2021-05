¿En qué tipo de jugadas el árbitro no revisa el VAR en los partidos de futbol?

En Goal te contamos en qué situaciones específicas no se utiliza el videoarbitraje durante el futbol.

El VAR llegó para quedarse. La Liga MX se ha visto envuelta en la polémica en torno al videoarbitraje, toda vez que la tecnología ha beneficiado o desfavorecido a algunso clubes.

Sin embargo, así como puede acertar, el VAR también puede fallar, toda vez que llega a no utilizarse en todas las jugadas dudosas de un partido. Sin embargo, hay jugadas en las que no es necesario que se le llame y que puede generar molestia de los equipos en la cancha.

Ha quedado de manifiesto que el videoarbitraje no revisa incidentes fuera de las situaciones que pueden cambiar el rumbo de los partidos, sea goles, decisiones arbitrajes, incidentes directos que ameriten expulsión o identidad equivocada.

El VAR no revisa faltas o manos en el centro de la cancha cuando no hayan derivado en penales, goles o expulsiones, no se revisan las segundas amarillas, no se revisan las decisiones de conceder o no un tiro de esquina en lugar de un gol, no se revisan las reanudaciones de juego pues las tiene que revisar el árbitro.

Esto se debe a que el VAR sólo comprueba la posesión de ataque que lleva a la portería, y el punto de partida llega a limitarse a la fase inmediata.

Hay que recordar que el VAR se basa en tres principios fundamentales: Sólo para errores incontestables y decisivos, sólo el árbitro toma la decisión final y ni árbitro ni jugadores ni entrenadores pueden pedir el VAR puesto que el mismo chequea todas las jugadas y es el VAR quien recomienda al árbitro que acuda a la revisión.