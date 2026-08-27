Cuando a finales de julio se hizo oficial que el Ajax de Ámsterdam sería el nuevo hogar deportivo de Julian Brandt, incluso desde fuera se percibió rápidamente hasta qué punto estaba entusiasmado. Habló maravillas del ADN del fútbol bonito del campeón récord neerlandés, del hambre de éxitos, del ambiente en el estadio y de los esfuerzos sinceros que el director técnico Jordi Cruyff había hecho por él.

Desde entonces apenas ha pasado un mes. Pero el inicio en Ámsterdam, eso sí puede decirse, le ha salido francamente bien a Brandt. Ya en su primer partido de liga con su nuevo club, el exjugador del Dortmund dejó su primera gran señal, marcando como revulsivo ante el PEC Zwolle tras una bonita combinación con Mika Godts, ya marchado al PSG, para poner el 2-0 definitivo.

En sus dos titularidades hasta ahora, en la fase previa de la Conference League contra Shelbourne y Sion, Brandt elevó su cuenta goleadora a tres tantos en cinco partidos. Especialmente el gol en la victoria por 4-2 a domicilio en Suiza la semana pasada destacó. Primero, porque fue muy importante y al inicio de la segunda parte supuso el 1-1 momentáneo. Y segundo, porque fue precioso: a 20 metros de la portería, Brandt recibió el balón, se colocó en posición de remate y clavó la pelota en la escuadra con mucha sutileza y la potencia necesaria.

Julian Brandt: buen inicio en el Ajax pese a las pullas de Van der Vaart

«Brandt muestra su clase mundial», comentó el diario neerlandés De Telegraaf sobre el gol. El mediapunta, que lleva el número 8 y ocupa el rol más ofensivo de los tres centrocampistas en el habitual 4-3-3 del Ajax, ha aterrizado rápido tras una larga búsqueda de un nuevo destino adecuado y ya está tirando del carro con experiencia y calidad. Que en sus primeras semanas en Países Bajos también haya tenido que escuchar alguna pulla desde una voz ilustre difícilmente molestará al propio Brandt.

Así, la leyenda del Ajax Rafael van der Vaart, conocido por sus críticas extensas, aunque a menudo no del todo objetivas, de ningún modo quiso dejarse comparar con el nuevo jugador de Ámsterdam. «Vamos, no llega ni al veinte por ciento de lo que fui yo», dijo van der Vaart en el podcast de fútbol de NOS, después de que el presentador Thierry Boon comparara el estilo de juego de Brandt con el suyo de antaño. «También tengo que decir que me irritó la gente que estaba completamente encantada con el fichaje», añadió el excentrocampista, subrayando que no debía ser el Ajax quien estuviera agradecido por Brandt, sino Brandt por la oportunidad de jugar en el Ajax, porque: «Es un poco futbolista de buen tiempo. Cuando las cosas van bien, todo le sale, y cuando no van bien, nos enfadamos por ello».

Aun así, también lo elogió brevemente como un «buen refuerzo»: «Es muy tranquilo y la primera impresión es muy buena. También se ve cómo ayuda a los jugadores jóvenes».

En primavera quedó claro que Brandt, tras siete años en el BVB, quería y necesitaba hacer algo nuevo. Hubo varios interesados, desde el Leeds United hasta el Atlético de Madrid y la Roma. Pero el técnico se decantó en contra de una de las cinco grandes ligas y a favor de una Eredivisie más débil, sobre todo en cuanto a profundidad. Porque, tras una reflexión madura, llegó a la conclusión de que el Ajax, que también tiene ambiciones internacionales y en el futuro quiere volver a aspirar a algo más que la Conference League, encaja perfectamente con sus virtudes. Y posiblemente también tenía un poco en mente la palabra selección nacional.

¿Llevará Jürgen Klopp de vuelta a Julian Brandt al equipo de Alemania?

A sus 30 años, Brandt está justo en plena madurez futbolística y potencialmente todavía tiene por delante unos cuantos años al máximo nivel. Entonces, ¿por qué no aspirar a un regreso a la selección alemana? Sobre todo teniendo en cuenta que el entrenador que lo ignoró en la mayoría de ocasiones durante casi los últimos tres años ya no está.

Desde su debut internacional en 2016, Brandt fue durante mucho tiempo una pieza bastante asentada en la selección bajo Joachim Löw y Hansi Flick. Con Julian Nagelsmann, sin embargo, eso solo continuó durante dos periodos de convocatorias. Entre otras cosas, a Brandt le perjudicó haber sido titular en los tan citados amistosos de terror contra Turquía (2-3) y Austria (0-2) en noviembre de 2023.

Después, quedó completamente fuera por el momento, se perdió la Eurocopa 2024 en casa y solo fue convocado por Nagelsmann una tercera y última vez en noviembre de 2024. Sin embargo, como reconoció el entonces seleccionador, sobre todo porque en aquel momento tenía que compensar varias bajas por lesión. «Si hubiera estado disponible toda la convocatoria de la Eurocopa, quizá no habría estado», explicó Nagelsmann, que poco después le dio a Brandt ante Hungría, en el 1-1 de la Nations League, el hasta ahora último de sus 48 partidos internacionales. En los más de 21 meses transcurridos desde entonces no volvió a producirse otra llamada, y el Mundial 2026 también se disputó sin Brandt.

Las opciones de que eso cambie de cara a la Eurocopa 2028 y de que Brandt, tras los Mundiales de 2018 y 2022, pueda participar por fin también en una Eurocopa, han aumentado aunque solo sea por el cambio de entrenador tras la bochornosa eliminación en dieciseisavos de final en el Mundial. Porque Jürgen Klopp, y eso está demostrado, valora bastante a Brandt.

Jürgen Klopp quiso fichar a Julian Brandt para el BVB y para el Liverpool

En 2013, el entonces entrenador del BVB quiso fichar a Brandt por primera vez; por aquel entonces, en Dortmund era sabido que había que reemplazar a Mario Götze, que se había marchado al Bayern. «En aquel momento eran muy exitosos y tenían un grupo homogéneo, acababan de ser campeones de Alemania dos veces (2011 y 2012) y estaban en la final de la Champions League (2013). Por eso yo sentía un poco de reverencia y me preguntaba: “¿Voy a tener suficientes minutos? Quizá Leverkusen sea el mejor paso”», recordó Brandt en su día en The Athletic.

Así que el entonces joven de 17 años dijo no a Klopp y se marchó en su lugar del Wolfsburgo al Bayer 04, donde rápidamente se hizo un sitio en el primer equipo. Algunos años después, en 2017, Klopp, ya en el Liverpool, volvió a llamar a la puerta de Brandt, que entonces ya tenía 21 años y era un jugador consolidado de la Bundesliga. «Tuve la oportunidad de dar el siguiente paso e irme al Liverpool, pero el momento no era el adecuado para mí [...] Es una pena, porque me habría gustado jugar para Kloppo», recordó el ahora jugador de 30 años sobre su siguiente negativa a Klopp.

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Ian Graham, empleado del Liverpool entre 2012 y 2022 y durante mucho tiempo jefe de análisis, reveló más tarde en el documental How to Win the Champions League: Liverpool 2019 que, en la búsqueda de un refuerzo para el ataque, Brandt había sido incluso la solución deseada por Klopp por delante de Mohamed Salah. «Jürgen, por supuesto, lo conocía muy bien, ya que jugaba en la Bundesliga. Todos estábamos de acuerdo en que Brandt era un muy buen jugador joven, pero no tan sobresaliente como Mo», explicó Graham, señalando que él prefería al egipcio. Al final, Klopp se dejó convencer por su cuerpo técnico, Salah llegó a Anfield en lugar de Brandt y allí se convirtió en un icono.

¿Celebra Julian Brandt en su nuevo hogar su regreso a la selección?

Brandt, que dos años después acabó fichando por el Dortmund, ha demostrado en el BVB que, pese a la continua falta de consideración por parte de Nagelsmann, sigue teniendo cualidades que también podrían aportar un valor añadido a la selección. En sus primeros partidos con el Ajax está enlazando con eso y, al margen de los dos talentos excepcionales Florian Wirtz y Jamal Musiala, nadie parece tener asegurado el futuro en la mediapunta de la selección alemana. Al menos, últimamente nadie ha dado un paso al frente para ello.

Y así, es perfectamente posible que el nombre de Brandt vuelva a aparecer por primera vez el 17 de septiembre en la convocatoria de la selección alemana. Con el Ajax aún tiene por delante varios partidos hasta entonces para seguir presentando su candidatura. Y el primer partido de la selección con Klopp, difícilmente podría ser más apropiado, se jugará precisamente el 24 de septiembre en el nuevo salón de Brandt, la Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, contra Países Bajos. Si «Kloppo» quisiera contar con él, Brandt seguro que no le daría una tercera negativa.