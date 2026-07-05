Jürgen Klopp vuelve como entrenador y se convierte en seleccionador nacional

Según Fabrizio Romano, este domingo se ha confirmado que Jürgen Klopp sustituirá a Julian Nagelsmann como seleccionador de Alemania.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ya había anunciado la salida de Nagelsmann y su intención de contactar cuanto antes con Klopp.

Klopp, de 59 años, comentarista de televisión y director mundial de fútbol del grupo Red Bull, tendría una cláusula que le permite asumir el cargo.

«La junta directiva de la DFB iniciará conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya mostró su disposición a asumir el cargo», informó la Federación Alemana de Fútbol.

Romano añade que ya hay acuerdo entre Klopp y la DFB, aunque aún se negocian los detalles del contrato y su salida del Grupo RB.

Su salida deja libre su cargo en el Grupo Red Bull; la empresa valoraba a Oliver Glasner como sucesor, pero este fichará por el Nottingham Forest.

Tras dirigir el FSV Mainz, el Borussia Dortmund y el Liverpool, Klopp inicia su cuarta etapa como entrenador. «Debemos cambiar radicalmente la selección alemana», declaró en Magenta TV.



