Lothar Matthäus espera que Marc ter Stegen esté en la primera convocatoria de Jürgen Klopp para el próximo parón internacional, según ha escrito en su columna en Sky Sports.

Manuel Neuer ya no está disponible para Alemania. Se despidió de la selección tras el último Mundial, por lo que Klopp debe elegir a otro portero.

Según Matthäus, el exentrenador, entre otros, de Liverpool y Borussia Dortmund haría bien en convocar al guardameta del Ajax. Incluso le ve como titular.

El internacional récord de Alemania está incluso seguro de que Klopp convocará a Ter Stegen, según deduce de las palabras del portero del Ajax, que dijo haber tenido una buena conversación con el recién nombrado seleccionador.

«Por sus palabras deduzco que estará. Lo sé con seguridad. Si mantiene este nivel en el Ajax, entonces es sin duda candidato a convertirse en el primer portero de la selección», afirmó Matthäus.

El jueves, Klopp dará a conocer su primera convocatoria como seleccionador de Alemania. En el próximo parón internacional, se medirá con Alemania ante Países Bajos, Grecia y Serbia, respectivamente.