Jürgen Klopp tiene una «sorpresa gigantesca» guardada para su primera convocatoria de Alemania

Jürgen Klopp va a sorprender, según BILD y Kicker, con su primera convocatoria como seleccionador de Alemania. El técnico tiene previsto citar a un jugador del recién ascendido Elversberg.

Se trata del lateral derecho Felix Keidel, de 23 años. La pasada temporada ascendió con el Elversberg a la Bundesliga y, por tanto, hasta ahora solo ha disputado tres partidos en la máxima categoría.

Por cierto, el recién ascendido Elversberg logró sorprender de inmediato a propios y extraños esta temporada. El club venció a Borussia Mönchengladbach y Bayer Leverkusen y cayó por la mínima ante Bayern Múnich (1-2).

Keidel es el lateral derecho titular del Elversberg. Según Transfermarkt, su valor es de 1,2 millones de euros. Los medios alemanes hablan de un bombazo gigantesco que Klopp vaya a convocarlo.

Además, BILD y Kicker también esperan que Denis Undav se quede definitivamente fuera de la convocatoria de Alemania. El delantero, que marcó tres veces en el Mundial de 2026, se quedará en casa a pesar de estar en forma.

Alemania se enfrentará a finales de este mes en la Nations League, respectivamente, a Países Bajos, Grecia y Serbia.