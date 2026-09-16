Malas noticias para Leroy Sané. El delantero de treinta años parece que, al menos por ahora, ya no debe contar con un papel en la selección alemana bajo las órdenes de Jürgen Klopp. Según el diario alemán BILD el seleccionador no ha incluido a Sané en su convocatoria para el próximo parón internacional.

Sané, que ya suma ochenta internacionalidades, fue titular con Alemania en el último Mundial. En los cuatro partidos que Alemania disputó en la gran cita mundialista, estuvo en el once inicial.

Alemania fue eliminada ya en los dieciseisavos de final de ese torneo: Paraguay fue superior en la tanda de penaltis. Después se marchó Julian Nagelsmann, para ser relevado por Klopp.

El jueves, Klopp dará a conocer su primera convocatoria, que podrá estar compuesta por un máximo de cuarenta jugadores. Y BILD ya sabe adelantar que en ella no habrá sitio para Sané.

Sané juega desde el año pasado en el Galatasaray. En el club grande turco, esta temporada todavía no ha participado en ningún gol en seis partidos, tres de ellos como titular.

Alemania disputará cuatro partidos internacionales en el próximo parón. En la Nations League, sus rivales serán sucesivamente Países Bajos, Grecia, Serbia y de nuevo Grecia.

Antes, este mismo jueves, BILD y Kicker ya habían informado de que Denis Undav tampoco será convocado. Felix Keidel, el lateral derecho de 23 años del recién ascendido SV Elversberg, es un nombre sorprendente que sí parece estar en la lista.