Los clubes y los jugadores contratan equipos de relaciones públicas altamente preparados para presentarse a sí mismos y a sus propios logros bajo la mejor luz posible. Los reporteros filtran con el mayor empeño fichajes, negociaciones o nominaciones. En realidad, cabe suponer que en el fútbol alemán del año 2026 nada permanece oculto. Por eso, resulta bastante llamativo que el 30 de agosto arrancara así como si nada una nueva competición, muy debatida de antemano, sin que la opinión pública se hubiera enterado en ese momento.

No fue hasta dos días después del partido inaugural cuando el equipo de Segunda 1. FC Nürnberg anunció a través de su cuenta de X "ClubNachwuchs", no especialmente seguida (1471 seguidores), una "actualización de resultados de la Bundesliga Talent Series" y escribió: "El domingo, el 1. FC Nürnberg disputó el primer partido de la nueva competición. Con goles de Keller, Scholl, Chiumento y Moustfa, el Club se impuso por 4-0 a RB Leipzig. ¡Muy bien, chicos!"

Además, se ofreció la siguiente explicación: "Pedimos comprensión por el hecho de que, debido a las directrices de la Bundesliga que son vinculantes para nosotros, estamos obligados a publicar exclusivamente el resultado del partido y los goleadores. Por el momento no se nos permite una publicación adicional de la alineación". En la página web de Núremberg no había información sobre el partido, ni tampoco en la del rival, Leipzig.

La Bundesliga también publicó con retraso únicamente el resultado y los goleadores. Desde entonces, esa información se mantiene actualizada con otros partidos ya disputados. Según eso, hasta la fecha se han jugado ocho encuentros en la Talent Series, en la que participan 26 clubes alemanes de Primera y Segunda con equipos de cantera; los últimos, el 16 de septiembre. Al igual que Nürnberg y Leipzig, los demás clubes también renunciaron a publicar crónicas. Los próximos calendarios no pueden consultarse en ningún sitio.

La DFL ya había anunciado en un comunicado de prensa que los partidos debían disputarse a puerta cerrada por motivos organizativos y económicos. Pero sí sorprende un poco que se retenga de forma tan consecuente toda la información que vaya más allá de los resultados y los goleadores. Al fin y al cabo, este procedimiento probablemente evita bastante confusión. El formato y el reglamento de la competición son, en efecto, muy complejos.

La propuesta de Jürgen Klopp no encontró mayoría

Pero primero, las razones de su introducción. "El punto de partida del debate fue, entre otras cosas, el hecho de que vimos margen de mejora en la etapa de transición entre la cantera y los profesionales", explica Jochen Sauer, responsable del fútbol base del Bayern, en una entrevista con SPOX. "Hemos constatado que en las categorías sub-17, sub-19 y sub-23 tenemos jugadores que, entre otras cosas, reciben muy pocos minutos y muy poca práctica competitiva a un alto nivel. Al mismo tiempo, creemos que el tiempo de juego es un factor decisivo para mejorar".

Sauer formó parte de un grupo de expertos al que el pasado octubre se le encomendó encontrar soluciones para esta deficiencia. También participaron, entre otros, el campeón del mundo Sami Khedira, el directivo de la DFL Marc Lenz, el director gerente de la DFB Andreas Rettig, el director deportivo Markus Krösche, del Eintracht Frankfurt, Joti Chatzialexiou, del 1. FC Nürnberg, y el actual seleccionador alemán Jürgen Klopp, entonces todavía en su función de Head of Global Soccer de Red Bull.

Klopp entró en los debates con una visión clara. "Estoy firmemente convencido de que en Alemania necesitamos una liga sub-21 propia. En Inglaterra existe: la Premier League 2", dijo en junio de 2025 al Welt am Sonntag. Mientras que los equipos reserva en Alemania compiten en el sistema liguero normal hasta un máximo de la 3. Liga, en Inglaterra se enfrentan en una competición separada. Sin embargo, la idea de Klopp encontró resistencia. "He hablado con muchas personas en Inglaterra. En realidad, no están contentos con su liga de reservas", dijo Sauer entonces a Kicker, por lo que se mostró "sorprendido" por la propuesta de Klopp.

Los motivos de Klopp también se explicaban por la situación en la cantera del Leipzig. El RBL retiró a su equipo reserva de la competición en 2017, y desde entonces existe una brecha entre la cantera, de por sí muy poco productiva, y los profesionales. Un detalle interesante visto desde hoy: aquella retirada del equipo reserva habría desempeñado un papel decisivo para que cierto Philipp Treu cambiara Leipzig por el SC Freiburg en 2017. Ahora tiene 25 años y es la gran esperanza de Klopp para el lateral derecho en el equipo de la DFB.

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¿Cómo funciona la Bundesliga Talent Series?

En lugar de implantar el campeonato sub-21 que quería Klopp, el grupo de expertos acabó acordando en marzo la Bundesliga Talent Series. Una competición voluntaria y flexible en todos los sentidos, que sirve a los clubes como complemento a los calendarios regulares de los sub-17, sub-19 y, si existe, del equipo reserva que compite en el fútbol masculino. Si la Talent Series tuviera un lema, probablemente sería: "Todo puede hacerse, nada es obligatorio".

En principio, pueden jugar talentos de entre 16 y 21 años de todos los equipos ya existentes, y además se permite alinear hasta a cuatro jugadores de mayor edad. "Esto no solo permite un desarrollo específico de los jóvenes talentos, sino que también ofrece a los jugadores tras pausas por lesión una plataforma para volver a la competición", dice el comunicado de prensa.

Todos los clubes de Primera y Segunda pueden decidir libremente si quieren participar o no. En la primera temporada, ya en marcha, hay 26 de 36, entre ellos once clubes de la Bundesliga, incluidos el Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig y Eintracht Frankfurt. En cambio, faltan, entre otros, Bayer Leverkusen, Freiburg, el VfB Stuttgart y el 1. FC Köln.

La competición se divide en dos medias temporadas. Una en otoño y otra en primavera. En cada media temporada, los clubes pueden disputar entre tres y seis partidos, según su propio criterio. Dortmund y el Bayern, que no entrará hasta la segunda media temporada a comienzos de 2027, todavía no han jugado ningún partido hasta la fecha.

La localía, los horarios de inicio y la duración de los partidos, entre 90 y 120 minutos con entre uno y tres descansos, pueden acordarlos los propios clubes entre sí. Para la clasificación se calcula una media de puntos, y los dos clubes mejor posicionados de cada media temporada lucharán al final del curso en una Final Four por el título. Allí, por cierto, sí se permitirá la presencia de espectadores.

¿Qué clubes participan en la Bundesliga Talent Series?