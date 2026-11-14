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Gracias a una actuación convincente durante buena parte del partido contra Serbia, la selección alemana mantiene sus opciones de alcanzar los cuartos de final de la Nations League. En la victoria por 3-1 (2-0) en Belgrado, un debutante acapara los focos y podría aportar en el futuro a Alemania una cualidad que llevaba años sin tener.

Además, el capitán Joshua Kimmich regresa al once inicial y demuestra que el juego en el centro del campo también funciona de maravilla con él al mando. Mientras tanto, un fichaje de verano del Bayern de Múnich podría verse en apuros. Estas son las conclusiones del viernes por la noche.

Selección alemana: Brajan Gruda deslumbra en su esperado debut

Ya en su presentación como nuevo seleccionador alemán a finales del verano, Jürgen Klopp había dejado entrever que el juego por las bandas volvería a cobrar protagonismo bajo su dirección. Mientras que su antecesor, Julian Nagelsmann, a menudo alineaba a un solo extremo nominal, como Leroy Sane o Jamie Leweling, y prefería explotar los espacios interiores con la creativa pareja formada por Jamal Musiala y Florian Wirtz, Klopp dejó claro enseguida que tomaría otro camino en ataque.

«Cualquier equipo puede cerrar los espacios por dentro. Los creadores de juego de hoy juegan en las bandas», dijo entonces Klopp. Con ello ofreció una explicación bastante acertada de por qué el ataque de la selección alemana se había atascado tantas veces en los últimos años y parecía previsible para sus rivales. El equipo había sufrido una y otra vez, sobre todo ante adversarios replegados, como quedó patente en la eliminación mundialista frente a Paraguay. Sencillamente, le faltaban velocidad y capacidad en el uno contra uno para transformar en resultados la creatividad que sí tenía por dentro.

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Por eso, en los cuatro primeros partidos con Klopp, varios candidatos tuvieron la oportunidad de probarse en las bandas de ataque. En el parón de selecciones de principios de octubre, el seleccionador recurrió a cinco jugadores distintos: Lennart Karl, del Bayern de Múnich; Said El Mala, del Colonia; Derry Scherhant, del Friburgo; Kevin Schade, del Brentford; y Karim Adeyemi, del Barcelona. Todos mostraron cosas buenas, pero ninguno acabó de convencer por completo.

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Contra Serbia llegó por fin el esperado debut de Brajan Gruda con la camiseta de Alemania. Klopp ya había convocado al jugador del Leipzig para su primera lista, pero una distensión de un músculo abdominal frustró sus planes a última hora. El seleccionador había insistido en varias ocasiones en que Gruda, un «futbolista de la calle», ocupaba un lugar importante en sus planes y que llevaba ya algunos años en los primeros puestos de su lista de jugadores a seguir. «Es un jugador al que le encanta encarar y que todavía no ha explotado todo su potencial. Tampoco tiene por qué haberlo hecho a su edad, pero ha dado muchísimas señales positivas», dijo Klopp.

Rodeado de grandes expectativas, el jugador de 22 años las cumplió con creces el viernes por la noche. Gruda participó una y otra vez en el juego combinativo de la selección alemana, intentó aprovechar su velocidad para lanzar ataques rápidos y buscó el uno contra uno ante el lateral izquierdo serbio Petar Sukacev, que por momentos se vio completamente desbordado. Ya en la primera parte pudo haber sumado una asistencia tras una de esas conducciones a toda velocidad, pero Kai Havertz mandó lamentablemente fuera un remate de cabeza después de un centro preciso de Gruda.

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Tras el descanso, el jugador del Leipzig coronó su actuación con una gran jugada individual de más de 50 metros, que culminó desde el borde del área con un disparo tan vistoso como seco e imparable. Según el portal de estadísticas OPTA, Gruda completó nueve de sus 14 regates contra Serbia, una cifra que solo se había alcanzado una vez con la camiseta alemana en los últimos diez años. Fue Jamal Musiala en el Mundial de 2022: entonces, el jugador del Bayern logró incluso 13 regates exitosos.

Tras el pitido final, Klopp elogió ampliamente el primer partido de Gruda con la selección absoluta. El atacante había ofrecido una actuación «increíble», según el seleccionador. En cambio, Klopp solo sintió compasión por el desamparado Sukacev: «¡Ese lateral izquierdo es un pobre hombre!».

Getty Images

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Selección alemana: el nuevo centro del campo también funciona con Joshua Kimmich

Al menos en los dos últimos partidos, la selección alemana no pareció echar demasiado de menos a Joshua Kimmich. Después de que Jürgen Klopp dejara al capitán fuera de la convocatoria tanto para el partido de ida contra Serbia como para el de vuelta contra Grecia, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof y Florian Wirtz formaron el trío del centro del campo en ambos encuentros.

Y los tres cumplieron bien en líneas generales. Pavlovic, en la posición de Kimmich como pivote, y Bischof, en su segundo partido como internacional, y Wirtz, en los espacios interiores, se entendieron de maravilla. Resulta significativo que el 1-0 de Bischof en la ida contra los serbios naciera de una combinación entre los tres, con la colaboración del poste. Después, Wirtz marcó el 2-0.

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«Los tres nos entendimos bien», dijo Bischof. Wirtz aseguró que se había «divertido muchísimo» jugando con Bischof. «Se mueve con mucha inteligencia por los espacios y es muy bueno con el balón». Por su parte, el guardameta Jonas Urbig consideró «que la conexión entre Pavlo y Tom funcionó de maravilla. Dirigieron muy bien el juego».

Kimmich, por su parte, tuvo que conformarse con mirar. No solo vio cómo sus dos compañeros del Bayern y Wirtz imprimían su sello al juego de Alemania, sino también cómo, poco después, los expertos de siempre salían de sus escondites para cuestionar la influencia general del jugador de 31 años en el juego de la selección alemana.

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Klopp criticó claramente esa situación antes del partido de vuelta contra los serbios. «No es tan fácil alegrarse por la actuación de dos jugadores jóvenes (Pavlovic y Bischof; nota de la redacción), con toda razón, porque lo hicieron bien, y que luego se construya a partir de eso la historia de: “¿Qué significa entonces para Kimmich?”», explicó el seleccionador. Y recalcó: «¡Nada! Porque Jo Kimmich es un jugador extraordinario. ¡No significa nada!».

Y, como era de esperar, el viernes por la noche en Belgrado el futbolista del Bayern de Múnich mostró la calidad que tiene y lo importante que todavía puede ser para la selección alemana en el futuro. No solo fue, como de costumbre, el jugador con más contactos con el balón y el que más pases dio entre todos los que participaron. A su regreso volvió a ejercer de inmediato como eje del juego alemán: casi todos los ataques peligrosos pasaron por él. En pocas palabras, el centro del campo parece funcionar bastante bien también con el capitán.

Getty Images

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Selección alemana: la lucha por el lateral izquierdo está completamente abierta

Mientras que Jürgen Klopp parece haberse decidido por Phillip Treu como nuevo titular en el lateral derecho de la defensa de cuatro, puesto que el jugador del Friburgo fue titular en cuatro de los cinco partidos de la Nations League y cumplió con solvencia, la disputa por el lateral izquierdo está más abierta que nunca.

En teoría, el seleccionador dispone de tres opciones. Al principio, Nathaniel Brown parecía tener claramente las mejores posibilidades, quizá también por su traspaso veraniego del Eintracht de Fráncfort al Bayern de Múnich. Al menos, David Raum, del RB Leipzig, y Maximilian Mittelstädt, del VfB Stuttgart, tuvieron que esperar su turno en los dos primeros partidos contra Países Bajos y Grecia. Brown fue el elegido.

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Sin embargo, desde entonces las cosas parecen haber cambiado claramente a favor del jugador del Stuttgart. Contra Serbia, Mittelstädt fue titular por segunda vez consecutiva y, también por segunda vez consecutiva, el futbolista de 29 años firmó un partido realmente bueno. Después de participar como asistente en el gol de Florian Wirtz en la ida contra Serbia, Mittelstädt volvió a destacar el viernes.

Justo antes del 1-0, forzó un córner con una decidida incursión y, apenas unos instantes después, él mismo envió el balón al área. Allí encontró a Kai Havertz, cuyo remate hizo llegar el balón al serbio Srdan Babic. Este desvió a su propia portería, de forma imparable, un cabezazo que en realidad no iba demasiado ajustado. Además, Mittelstädt participó en muchos de los buenos ataques de la selección alemana, creó peligro una y otra vez con centros al área rival y tampoco dio margen a los serbios en defensa.

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Al menos por ahora, el jugador del Stuttgart parece haberse adueñado del lateral izquierdo en la defensa de cuatro. Si Mittelstädt sigue rindiendo así de bien con regularidad, a Klopp le costará encontrar argumentos para devolver el puesto a Brown o Raum.

IMAGO

Selección alemana: clasificación actual de la Nations League