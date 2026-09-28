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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Bart DHanis
Traducido por

Jürgen Klopp señala a un hombre como el absoluto culpable de la dolorosa derrota de Alemania

Alemania

Jürgen Klopp hizo autocrítica el domingo por la noche tras la derrota de Alemania ante Grecia (0-1). Según el seleccionador, la derrota es completamente culpa suya.

Alemania cayó el domingo por la noche ante Grecia en el WWK ARENA de Augsburgo, en Baviera. Fue un disparo desviado el que acabó condenando a los alemanes bien entrada la segunda mitad.

Tras el partido, Klopp habló claro en su comparecencia ante los medios. El nuevo seleccionador no toleró críticas hacia sus jugadores y considera que la prensa debe apuntarle a él.

«Forma parte del proceso, absolutamente. La alineación, la composición del equipo, los muchos cambios, todo eso corre al cien por cien de mi cuenta», arrancó.

«Pero no hay motivo para caer en una depresión y decir que somos muy malos. No lo somos. Al mismo tiempo, tampoco somos todavía tan buenos como nos gustaría ser», continuó Klopp.

Klopp considera que nadie salvo él es culpable de la derrota de Alemania. «Si queréis criticar a alguien, hacedlo conmigo. Dejad en paz a los chicos», concluyó.

Alemania tampoco logró ganar el primer partido con Klopp. El jueves por la noche empató 1-1 con la selección neerlandesa en el Johan Cruijff ArenA.

La próxima semana, Alemania disputará otros dos partidos de la Nations League. En casa ante Serbia y fuera contra Grecia. Actualmente, el país ocupa la tercera plaza del grupo.

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