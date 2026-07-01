Jürgen Klopp quiere hacer realidad su sueño y está abierto a ocupar un puesto que no está vacante

Según The Telegraph, Jürgen Klopp está interesado en ser seleccionador de Alemania. En una entrevista televisiva, el exentrenador del Liverpool no descartó el cargo.

Alemania quedó eliminada el lunes tras perder por penaltis contra Paraguay.

Julian Nagelsmann, con contrato hasta 2028, quiere seguir al frente de la selección.

No obstante, su continuidad no está confirmada: la Federación Alemana aún debe decidir.

Klopp es el candidato más mencionado para sucederle, y según Sky Sports Germany y The Telegraph, aceptaría el cargo.

En televisión le preguntaron sobre un posible fichaje por la Federación Alemana, y el director de Red Bull Football respondió: «Aún no lo he pensado».