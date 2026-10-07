¡Jürgen Klopp participó de forma decisiva en su desarrollo! El gran secreto del fútbol alemán

Los clubes y los jugadores contratan equipos de relaciones públicas muy potentes para presentarse a sí mismos y a sus propios logros bajo la mejor luz posible. Los reporteros filtran con el mayor celo fichajes, negociaciones o convocatorias. En realidad, cabe suponer que en la Alemania futbolística del año 2026 nada permanece oculto. En ese sentido, resulta bastante llamativo que el 30 de agosto arrancara sin más una nueva competición, muy debatida de antemano, sin que la opinión pública se enterara en ese momento.

Solo dos días después del partido inaugural, el equipo de Segunda División 1. FC Nürnberg anunció a través de su cuenta de X "ClubNachwuchs", no especialmente potente en alcance (1471 seguidores), una "actualización de resultados de la Bundesliga Talent Series" y escribió al respecto: "El domingo, el 1. FC Nürnberg disputó el primer partido de la nueva competición. Con goles de Keller, Scholl, Chiumento y Moustfa, el Club se impuso por 4-0 a RB Leipzig. ¡Muy bien, chicos!"

Además, hubo una explicación: "Pedimos comprensión por el hecho de que, debido a las directrices de la Bundesliga que son vinculantes para nosotros, estamos obligados a publicar exclusivamente el resultado del partido, así como los goleadores. Por el momento no se nos permite una publicación adicional de la alineación". En la web de Nürnberg no hubo información sobre el partido, ni tampoco en la del rival, Leipzig.

La Bundesliga también publicó con retraso únicamente el resultado y los goleadores. Desde entonces, esta información se ha ido actualizando con más partidos ya disputados. Según eso, hasta la fecha se han jugado ocho partidos en la Talent Series, en la que participan 26 clubes alemanes de Primera y Segunda con equipos de cantera; los últimos, el 16 de septiembre. Igual que Nürnberg y Leipzig, los demás clubes también renunciaron a publicar crónicas. Los próximos calendarios no pueden consultarse en ninguna parte.

La DFL ya había anunciado en un comunicado de prensa que los partidos debían disputarse a puerta cerrada por motivos organizativos y financieros. Pero sí sorprende un poco que se retenga de forma tan consecuente cualquier información que vaya más allá de los resultados y los goleadores. Al fin y al cabo, este proceder probablemente evita bastante confusión. El formato y el reglamento de la competición son, en efecto, muy complejos.

La propuesta de Jürgen Klopp no encontró mayoría

Pero primero, las razones de la introducción. "Uno de los puntos de partida del debate fue la circunstancia de que vimos potencial de mejora en el área de transición entre la cantera y los profesionales", explica el jefe de cantera del Bayern, Jochen Sauer, en una entrevista con SPOX. "Hemos constatado que en las categorías sub-17, sub-19 y sub-23 tenemos jugadores que, entre otras cosas, reciben muy pocos minutos y muy poca práctica competitiva a alto nivel. Al mismo tiempo, creemos que el tiempo de juego es un factor decisivo para mejorar".

Sauer formó parte de un grupo de expertos al que el pasado octubre se le encargó encontrar soluciones para esta carencia. También estaban, entre otros, el campeón del mundo Sami Khedira, el directivo de la DFL Marc Lenz, el director general de la DFB Andreas Rettig, el director deportivo Markus Krösche, del Eintracht Frankfurt, Joti Chatzialexiou, del 1. FC Nürnberg, y el actual seleccionador nacional Jürgen Klopp, entonces todavía en su función de Head of Global Soccer de Red Bull.

Klopp arrancó los debates con una visión clara. "Estoy firmemente convencido de que en Alemania necesitamos una liga sub-21 propia. En Inglaterra existe: la Premier League 2", declaró en junio de 2025 a Welt am Sonntag. Mientras que en Alemania los equipos reserva compiten en el sistema liguero normal hasta un máximo de la 3. Liga, en Inglaterra se enfrentan en una competición separada. Sin embargo, la idea de Klopp encontró resistencia. "He hablado con muchas personas en Inglaterra. En realidad, no están contentos con su liga de reservas", dijo entonces Sauer a Kicker, por lo que se mostró "sorprendido" por la propuesta de Klopp.

Los motivos de Klopp también estaban relacionados con la situación de la cantera de Leipzig. El RBL dio de baja a su equipo reserva de la competición en 2017 y, desde entonces, existe un vacío entre la cantera, de por sí muy poco fructífera, y los profesionales. Interesante visto desde hoy: aquella baja del reserva habría desempeñado un papel decisivo para que un tal Philipp Treu cambiara Leipzig por el SC Freiburg en 2017. Mientras tanto, tiene 25 años y es la gran esperanza de Klopp para el lateral derecho del equipo de la DFB.

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¿Cómo funciona la Bundesliga Talent Series?

En lugar de implantar el campeonato sub-21 que quería Klopp, el grupo de expertos acabó acordando en marzo la Bundesliga Talent Series. Una competición voluntaria y flexible en todos los sentidos, que sirve a los clubes como complemento de los calendarios regulares de las categorías sub-17, sub-19 y, en caso de existir, del equipo reserva que compite en el fútbol masculino. Si la Talent Series tuviera un lema, probablemente sería: "Todo puede ser, nada es obligatorio".

En principio, pueden jugar talentos de entre 16 y 21 años de todos los equipos ya existentes; además, se puede alinear hasta a cuatro jugadores de mayor edad. "Esto no solo permite un impulso específico de los jóvenes talentos, sino que también ofrece a los jugadores tras pausas por lesión una plataforma para regresar a la competición", dice el comunicado de prensa.

Todos los clubes de Primera y Segunda pueden decidir libremente si quieren participar o no. En la primera temporada, que ya ha arrancado, hay 26 de 36, entre ellos once clubes de la Bundesliga, incluidos el Bayern, el Borussia Dortmund, el Leipzig y el Eintracht Frankfurt. En cambio, faltan, entre otros, el Bayer Leverkusen, el Freiburg, el VfB Stuttgart y el 1. FC Köln.

La competición está dividida en dos medias temporadas. Una en otoño y otra en primavera. En cada media temporada, los clubes pueden disputar entre tres y seis partidos, según su propio criterio. Dortmund y el Bayern, que no entrará hasta la segunda media temporada a comienzos de 2027, todavía no han disputado ningún partido.

La condición de local, los horarios de inicio y la duración de los partidos, entre 90 y 120 minutos, con entre una y tres pausas, pueden acordarlas los clubes entre sí. Para la tabla se calcula un promedio de puntos, y los dos clubes mejor clasificados de cada media temporada lucharán al final del curso en una Final Four por el título. Allí, por cierto, también se permitirá la presencia de espectadores.

¿Qué clubes participan en la Bundesliga Talent Series?