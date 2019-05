Jürgen Damm llama la atención de Chivas

Damm no ha tenido regularidad con Tigres y es candidato para reforzar al Rebaño.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

tiene en la mira a uno de los campeones del Clausura 2019 con Tigres pues tienen los ojos puestos en Jürgen Damm.

De acuerdo con fuentes cercanas al conjunto tapatío, Damm, extremo del conjunto universitario, es una de las opciones que tiene el Rebaño para reforzar su ataque de cara al próximo torneo en el que pelearán por la permanencia en la primera división.

La directiva de Tigres no tiene problema alguno en vender sus derechos federativos, aunque el Guadalajara tendría que pagar una cifra cercana a los 10 MDD.

Damm no ha negado el interés por jugar en el Rebaño, incluso lo manifestó previo a la final en la que derrotaron al León.

"Lo que me ha dicho mi representante es que ha tenido contacto con ellos, que hay interés, pero es todo lo que sé. Para mí sería un honor jugar en un equipo como Chivas, un equipo que juega con puros mexicanos, que demostró hace poco que se puede, que se puede quedar campeón, entoces obviamente la ilusión ahí está. No depende de mí, yo tengo contrato con Tigres, pero obviamente me encantaría", detalló a W Deportes.

En tanto, Chivas tiene amarrado a Antonio Briseño, negocian con José Antonio Rodríguez y Oswaldo Alanís además del interés por incorporar de vuelta a Ángel Zaldívar.

En el presente torneo, Damm Rascón únicamente ha disputado 413 minutos en nueve encuentros, por lo que su salida del conjunto regiomontano se ha vuelto viable ante la falta de oportunidades.