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Jude Bellingham ha elogiado a Jose Mourinho y ha señalado al veterano entrenador como el principal responsable de su gran nivel actual. El internacional inglés fue decisivo en la dominante segunda parte con la que el Real Madrid goleó al PSV Eindhoven en la Champions League el martes por la noche.

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El referente del Real Madrid brilla en el Bernabéu

Bellingham volvió a dar una exhibición europea en el Bernabéu. Marcó un golazo en una jugada individual que ayudó al Madrid a remontar tras llegar al descanso por detrás en el marcador y a golear 5-1 al PSV . Tras la goleada, el internacional inglés sugirió que está jugando el mejor fútbol de su carrera desde que dejó el Borussia Dortmund para fichar por el club de la capital española. Aunque su brillante actuación acaparó los titulares, el referente del Real Madrid no tardó en atribuir parte del mérito al vestuario y al cuerpo técnico por su gran momento. El centrocampista, que se siente como en casa en Madrid, destacó el espíritu colectivo del club como clave de su rendimiento.

«Sí, ha estado bien. Recibí el balón y pensé: “No voy a pasar, voy a tirar”, y fue gol. Un gol muy bonito y por eso estoy muy contento», dijo, según recoge Marca. «Estoy disfrutando mucho del fútbol. Me encanta el entrenador, su cuerpo técnico y mis compañeros. Me ayudan mucho. Por eso estoy jugando bien, porque recibo mucha ayuda de todo el equipo».

Bellingham destaca la influencia de Mourinho

Bellingham ha señalado a Mourinho como el motor de su gran momento con la camiseta blanca del Madrid y atribuye al técnico portugués el mérito de haber sacado todo su potencial. Al hablar con franqueza de sus excelentes actuaciones, el internacional inglés rechazó que su rendimiento se deba simplemente a jugar de mediapunta. En cambio, destacó la libertad táctica de la que disfruta ahora por todo el campo.

«No sé si es porque juego de mediapunta. Creo que es la versatilidad: jugar más atrás, ayudar a construir el juego. Me adelanto un poco más para rematar. Creo que Mourinho me da mucha confianza. Sí, por eso estoy jugando bien, porque estoy feliz», afirmó, antes de añadir: «Mourinho, punto».

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El enfado en el descanso

Pese al resultado positivo, el centrocampista ha desvelado cómo fue la encendida charla de Mourinho en el descanso . Según contó, el técnico portugués quedó muy descontento con los primeros 45 minutos de su equipo. El veterano entrenador, que no se anda con rodeos cuando baja el nivel, dejó clara su frustración a puerta cerrada y exigió una reacción inmediata a sus jugadores tras el descanso.

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«Sí, un poco enfadado, pero es normal. Es un entrenador de primer nivel y espera mucho más de nosotros. Creo que mejoramos mucho en la segunda parte», reveló Bellingham.

Respeto a la jerarquía del vestuario en Madrid

El internacional inglés también habló de la posibilidad de llevar algún día el brazalete de capitán en el Madrid, aunque restó importancia a cualquier aspiración inmediata por respeto a la jerarquía establecida en el vestuario. Pese a haberse convertido rápidamente en un referente que se hace oír sobre el campo, Bellingham insistió en que no tiene prisa por pasar por delante de los veteranos del club. Prefiere seguir trabajando y centrarse en su adaptación a la vida en Madrid.

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«No lo sé, ya tenemos capitanes muy buenos, como Fede, Vini y Rodrygo, los chicos que llevan muchas temporadas aquí. Estoy muy bien en mi posición, aprendiendo cosas, mejorando un poco mi español y, sí, estoy aprendiendo mucho de mis compañeros», explicó.