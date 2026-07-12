Jude Bellingham respondió de inmediato a su seleccionador, Thomas Tuchel, tras el Inglaterra-Noruega: «Quizá no sepa...»

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, se mostró insatisfecho tras la victoria 2-1 sobre Noruega que les clasificó para semifinales: «Hemos tenido suerte».Jude Bellingham, autor de los dos goles, no compartió su opinión.

Inglaterra sufrió ante Noruega. Aunque Erling Braut Haaland fue bien marcado, los escandinavos se adelantaron con gol de Andreas Schjelderup.

Tras el polémico empate, Bellingham marcó el gol decisivo en la prórroga tras un error del portero noruego Ørjan Nyland. Inglaterra fue inferior durante gran parte del partido y, en ocasiones, se salvó más por suerte que por habilidad.

«Hoy nos lo hemos puesto muy, muy difícil», declaró Tuchel. «El resultado es fantástico, estamos en semifinales. Es genial. Pero no estoy satisfecho con el rendimiento. En todos los aspectos».

«El esfuerzo estuvo, pero nos complicamos por nuestra forma de jugar: descuidos, errores tácticos, falta de rapidez y de consistencia. Hemos tenido suerte».

«Mejoraremos, tenemos que mejorar. Ahora toca celebrarlo y asimilarlo. Necesitamos todo para ofrecer una mejor actuación».

Sin embargo, Tuchel rechazó que la falta de mentalidad fuera el problema: «¿Mentalidad?», preguntó sorprendido.

«Pasamos de ronda solo gracias a nuestra mentalidad. ¿Seguir hablando de mentalidad? Esto es pura mentalidad. No es un problema de mentalidad».

Se podría meter en una botella y venderla. ¿Por qué hablas de mentalidad? El problema está en la calidad de nuestro juego; tenemos que jugar mejor», afirmó Tuchel.

Curiosamente, a Bellingham no le dijeron gran cosa las palabras de su entrenador. En la entrevista inmediatamente posterior al partido, la estrella del Real Madrid comentó sobre las declaraciones de Tuchel: «Sí, bueno, da igual. Da igual».

«Ha sido un partido difícil y duro. Para todos ha sido un partido muy duro. Valoro a todos los jugadores y el esfuerzo que han demostrado».

Minutos después, en la sala de prensa del Hard Rock Stadium de Miami, Bellingham añadió: «Quizá no sepa lo que es jugar en estas condiciones», en referencia al calor de Florida.

«Contra jugadores como Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa o Alexander Sørloth… No es un equipo fácil de batir. Hemos intentado crear un ambiente positivo y debemos mantenerlo de cara a la semifinal».

«No tengo palabras para elogiar lo suficiente a los chicos. No se gana todos los partidos con un juego espectacular y mil pases. A veces hay que ganar ala fuerza, y eso es lo que hemos vuelto a hacer hoy», afirmó el sincero Bellingham.