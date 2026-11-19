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Jude Bellingham habría comunicado a la directiva del Real Madrid las dos condiciones que deben cumplirse antes de comprometer su futuro a largo plazo con el club. El internacional inglés, cuyo rendimiento ha mejorado notablemente desde el Mundial, ya negocia su renovación pese a que aún le quedan varios años de contrato.

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El Madrid abre negociaciones y Bellingham fija sus condiciones

El Real Madrid ha iniciado conversaciones con los representantes de Bellingham para mejorar su contrato, pese a que el acuerdo actual se extiende hasta 2029. Según Ok Diario, el gigante español quiere recompensar el buen rendimiento del centrocampista, aunque este ha planteado dos exigencias claras antes de firmar.

En primer lugar, Bellingham quiere situarse en la misma franja salarial que Vinicius Junior . Las negociaciones iniciales se han centrado en una cifra de partida de unos 22 millones de euros al año, equivalente a lo que cobra actualmente el brasileño, aunque aún no está claro si esa cantidad bastará para alcanzar un acuerdo.

Garantías deportivas e influencia en el vestuario

Además de sus condiciones económicas, Bellingham busca garantías concretas sobre el rumbo deportivo del club. Quiere que la directiva aclare su visión a largo plazo y le garantice que la plantilla seguirá preparada para competir por LaLiga y la Champions League.

En Valdebebas, la directiva está encantada tanto con su rendimiento sobre el césped como con su profesionalidad fuera de él. Los responsables del club valoran especialmente la rapidez con la que ha aprendido español, lo que le permite comunicarse sin dificultad con sus compañeros durante los partidos y asumir más responsabilidades dentro del vestuario.

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El núcleo del equipo, asegurado en el Bernabéu

El empeño del Madrid por asegurar la continuidad de Bellingham llega después de que el club haya hecho lo propio con otra joven pieza clave: Arda Guler ha firmado una nueva ampliación de contrato que le mantendrá en el Bernabéu hasta junio de 2032. Asegurar la continuidad de Bellingham sería el siguiente gran paso en el objetivo del club de construir su plantilla alrededor de jugadores clave de rendimiento contrastado para los próximos años.

La importancia de Bellingham para el equipo no ha hecho sino crecer tras una notable mejoría de su rendimiento desde el Mundial. En un papel adaptado a sus características a las órdenes del entrenador Jose Mourinho, Bellingham suma cinco goles y cuatro asistencias en 16 partidos en lo que va de temporada.

Negociaciones decisivas para el Real Madrid

Las negociaciones entre el entorno de Bellingham y la directiva del Madrid siguen en marcha, sin que ninguna de las partes haya logrado todavía un avance definitivo. Aunque retener al centrocampista es una prioridad clara para el club, la rapidez con la que se cierre el acuerdo dependerá de que ambas partes acerquen posturas sobre sus expectativas salariales y de que el Madrid presente un proyecto deportivo convincente.