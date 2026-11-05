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Jude Bellingham ha elogiado la mentalidad ganadora de sus compañeros tras brillar en una dramática victoria en la Champions League ante el AEK de Atenas. El centrocampista inglés recibió el premio al mejor jugador del partido tras un emocionante encuentro en el que el equipo de Jose Mourinho tuvo que remontar dos veces para llevarse los tres puntos.

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El Madrid logra una dramática victoria en la Champions League

Bellingham fue el mejor jugador del partido en la trabajada victoria del Madrid por 3-2 a domicilio ante el AEK de Atenas en la Champions League. El centrocampista inglés impulsó una remontada decisiva para el equipo de Mourinho en una noche complicada en Grecia.

El internacional inglés inició la remontada al marcar el empate de tacón en el minuto 32, después de que Aboubakary Koita adelantara al AEK a los 12 minutos de partido. En la segunda parte, Stavros Pilios volvió a poner por delante al AEK en el minuto 75, pero el Madrid igualó el marcador tres minutos después por medio de Kylian Mbappe. Finalmente, el gol de la victoria del Real Madrid llegó en los últimos instantes: Federico Valverde también marcó con un potente disparo desde fuera del área que aseguró los tres puntos para los visitantes.

Bellingham elogia la mentalidad ganadora de élite del Real Madrid

Bellingham no tardó en elogiar el espíritu colectivo de la plantilla tras el pitido final. Cree que esa determinación inquebrantable es exactamente lo que necesitan para lograr el éxito esta temporada.

«Un partido muy duro», declaró Bellingham en la web oficial del club. «Trabajamos mucho para ganar y remontamos dos veces. Una victoria muy importante en nuestro camino en la Champions League de esta temporada».

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«Otra remontada, pero esta es la mentalidad del Real Madrid y la que tenemos que mantener durante el resto de la temporada. Vamos a Valencia con mucha ilusión y ojalá podamos ganar, porque el partido más importante es el siguiente».

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El centrocampista valora las aportaciones decisivas de Cucurella y Valverde

El primer gol de Bellingham llegó tras un pase preciso de su compañero Marc Cucurella que el inglés remató. Sobre su propia acción, Bellingham señaló: «Fue instinto y un poco de calidad. Fue un gran pase de Marc».

Sin embargo, fue el sensacional gol de la victoria de Valverde el que realmente acaparó las miradas. Bellingham expresó su admiración por la extraordinaria calidad técnica de su compañero en el centro del campo.

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«Mucho mejor que el mío», admitió Bellingham cuando le preguntaron por el gol de Valverde. «No sorprende que Fede dispare así, pero fue un gol muy importante para nosotros, como se vio en la reacción del equipo. Estamos muy contentos con los tres puntos».

Mourinho centra su atención en el decisivo duelo ante el Valencia

La plantilla de Mourinho debe volver a centrarse rápidamente en la competición doméstica. El Madrid tiene previsto enfrentarse al Valencia en Mestalla este sábado en Liga. El Real Madrid ocupa actualmente la tercera posición en la clasificación, con 27 puntos en sus primeros 11 partidos. Una victoria este fin de semana es vital para recortar la distancia de tres puntos que le separa del líder, el Barcelona.