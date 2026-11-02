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El Real Madrid logró una cómoda victoria en Liga ante el Racing Santander, pero un espectacular gol de Yan Diomande acaparó todo el protagonismo. Jude Bellingham quedó completamente asombrado por la increíble volea de su compañero, mientras el equipo sumaba con comodidad tres puntos cruciales.

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El Real Madrid logra una cómoda victoria

El Madrid consiguió una convincente victoria por 3-0 ante el Racing Santander en Liga. El equipo dominó el partido desde el pitido inicial y dejó encarrilados los tres puntos con una implacable actuación ofensiva en la primera parte.

Kylian Mbappe abrió el marcador de penalti cuando solo habían transcurrido 11 minutos. Ese primer gol marcó el tono de una tarde muy productiva de cara a portería. Bellingham y Diomande ampliaron después la ventaja y dejaron el partido sentenciado. La superioridad del Madrid permitió a su defensa vivir una tarde sin sobresaltos.

Diomande deja asombrado a Bellingham

Aunque el Madrid firmó una gran actuación colectiva, el espectacular gol de Diomande fue lo que más reacciones provocó. El joven conectó una potente volea desde fuera del área en el minuto 36 para poner el 3-0. Bellingham no tardó en expresar su asombro ante el remate. Tras el partido, el internacional inglés admitió que desconocía la capacidad de disparo de su compañero.

«Increíble», declaró Bellingham en la web oficial del club. «No sabía que pudiera chutar así, pero es muy bueno. Es un jugador especial y estamos muy contentos de tenerlo en nuestra plantilla».

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El exjugador del Borussia Dortmund también señaló que Diomande está convirtiendo en costumbre los grandes goles desde fuera del área. Recordó otro tanto espectacular: «El gol contra el Leipzig también fue increíble».

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Bellingham alcanza los 50 goles

Bellingham no solo elogió a su compañero: también alcanzó un hito importante ante el Racing. El gol que marcó en el minuto 22 fue su 50.º tanto con la camiseta del Real Madrid.

«Alcanzar los 50 goles con el Real Madrid es muy especial», declaró Bellingham. «No solo para mí y mis sueños, sino también para el equipo».

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La atención se centra en los próximos compromisos

El Real Madrid se centrará ahora en el partido de Champions League de mitad de semana. Viajará para enfrentarse al AEK el miércoles y después se medirá al Valencia en Liga durante el fin de semana.