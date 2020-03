Juanfer Quintero y los rumores sobre su futuro: "No es cierto que me quiera ir de River"

El 10 colombiano se refirió a los rumores que lo vinculaban a un posible traspaso al fútbol de los Estados Unidos.

En medio del aislamiento general y obligatorio impulsado por el gobierno argentino para evitar la expansión del coronavirus, una mini novela de mercado se desató en el mundo River unos días atrás: todo empezó cuando varios medios especularon con el trascendido de que Juan Fernando Quintero habría pedido al club que no le renovase su contrato de alquiler en Buenos Aires porque tenía una tentadora oferta de la .

Si bien en Núñez se encendieron las alarmas, los hinchas no se quisieron hacer eco de una información tenía más forma de rumor que de realidad. Pero la tranquilidad absoluta para la gente del Millonario llegó cuando el propio colombiano salió a desmentir esa versión y a hablar de su futuro.

El artículo sigue a continuación

“No es cierto lo que salió publicado sobre mi. No es cierto que me quiera ir. River es mi casa. Estoy feliz", manifestó Juanfer, en una transmisión que realizó desde su cuenta de Instagram, y agregó: "El día que me vaya, voy a hablar con los dirigentes y el técnico".

Más equipos

Por si todavía quedaba alguna duda, el ex-DIM y Porto, entre otros, redobló la apuesta: "Yo soy feliz donde quiero estar. Quiero estar acá. River es mi lugar en el fútbol". "River es un equipo y todos queremos jugar. Sufro el no jugar, pero valoro a mis compañeros y respeto al entrenador. Es mentira que me quiero ir por no jugar", concluyó.