Juanfer Quintero sienta su posición acerca de qué es más importante: ¿Libertadores o Selección?

El colombiano aclaró su manera de ver el llamado a la Tricolor a pocos días de jugarse la final de la Copa.

Juan Fernando Quintero se encuentra en medio de una polémica debido al llamado de su selección para disputar la fecha FIFA del mees de noviembre, algo que no ha caído bien en la hinchada de , club en el que milita Junafer y que piensa en cómo manejar el llamado de su estrella a pocos días de disputar la final de la .

Al respecto, Quintero ha sido contundente: "De ese tema no me atrevería a hablar, apenas salió la preselección. Sabemos lo que nos estamos jugando que es la final de la Libertadores, sabemos que para nosotros también es importante la Selección, pero tenemos las personas adecuadas que le pueden dar el mejor manejo, todavía no ha salido la oficial y esperemos que pasen los días y ya miraremos qué pasa".

Lo anterior puede ser interpretado como un parte de tranquilidad para el Millonario, que espera que Carlos Queiroz entienda la importancia de disputar una final continental y tome la decisión de no incluir a Quintero en la lista final para los juegos ante Perú y .

En caso de convocarlo, ni el club, ni el jugador pueden negarse a asistir al llamado de la selección colombiana, pues es una obligación acudir a la concentración y ponerse a las ordenes del estratega Tricolor.