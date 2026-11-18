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Juan Mata ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol profesional a los 38 años y pone fin a una brillante carrera de dos décadas. El centrocampista español, conocido por su calidad técnica y su deportividad, confirmó su decisión en un emotivo mensaje en redes sociales.

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El final de una trayectoria de veinte años

El veterano mediapunta pone fin a su carrera como jugador tras una trayectoria que lo llevó de los grandes estadios europeos a las ligas emergentes de Asia y Oceanía. Mata debutó en el fútbol sénior en 2006 con el Real Madrid Castilla, y en su última temporada fue reconocido como el mejor jugador del fútbol australiano . A lo largo de veinte años, se ganó el cariño de la afición en cada uno de sus destinos, entre ellos el Valencia, el Chelsea, el Manchester United, el Galatasaray, el Vissel Kobe y el Western Sydney Wanderers.

Al reflexionar sobre la duración de su carrera, Mata subrayó que había seguido jugando tantos años por su auténtico amor al fútbol. «Han sido muchos años gracias a lo que he disfrutado del fútbol. Levantarme cada mañana con ganas de entrenar, de jugar, ya fuera en estadios magníficos como Old Trafford, Stamford Bridge o Mestalla… o en mis comienzos en el Juventud Estadio, donde el campo se convertía en un barrizal cada invierno. Creo que esa pasión es fundamental para todo en la vida», explicó el centrocampista en el anuncio de su retirada, según recoge Marca.

Un palmarés sin igual

Mata deja el fútbol como uno de los jugadores más laureados de su generación, después de conquistar casi todos los grandes títulos a los que puede aspirar un futbolista profesional. Entre sus éxitos con clubes figuran una Champions League y dos Europa League, además de copas nacionales como la FA Cup y la Copa del Rey. En la recta final de su carrera también sumó títulos de liga en Turquía y Japón a su palmarés, demostrando su valía en distintos entornos tácticos por todo el mundo.

Su trayectoria internacional es aún más impresionante: formó parte de la época dorada del fútbol español. Mata integró las selecciones que ganaron tanto el Mundial de 2010 como la Eurocopa de 2012, y también conquistó los Europeos sub-19 y sub-21. A esos grandes títulos añadió reconocimientos individuales y una participación con la selección olímpica española en los Juegos de Londres 2012.

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Mucho más que un futbolista

Es el final de una era: termina la carrera de uno de los grandes maestros del centro del campo del fútbol moderno. El español se despide tras disputar más de 700 partidos con clubes, consolidando su legado como un talento de su generación. A lo largo de su trayectoria sobre el césped, fue una fuente constante de creatividad: marcó 158 goles y dio 175 asistencias a sus compañeros. Con su retirada se marcha uno de los jugadores más inteligentes del fútbol, alguien que antepuso la visión de juego y el toque a la fuerza física.

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Más allá de su calidad técnica, el español se convirtió en un referente de la responsabilidad social dentro del mundo del fútbol. Como fundador del movimiento Common Goal, animó a otros profesionales a destinar un porcentaje de sus ingresos a causas benéficas. Mata reconoció que su perspectiva sobre el juego cambió al madurar: «Con el tiempo me di cuenta de que el fútbol no consistía solo en darle patadas a un balón. A medida que crecía, viajaba y vivía en distintos países, comprendí la importancia del deporte en general, y del fútbol en particular, para cambiar la vida de las personas».

Un nuevo capítulo ligado al fútbol

Aunque ya no competirá por títulos, Mata se apresuró a aclarar que no se alejará por completo del fútbol. El jugador de 38 años planea seguir vinculado a este deporte desde otra función, aunque todavía no ha concretado cuál será. Su intención es aprovechar su amplia experiencia y su conocimiento del juego para seguir contribuyendo a su desarrollo y a su capacidad para impulsar el progreso social.

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Al cerrar su mensaje de despedida con una promesa a los aficionados y al deporte que ha marcado su vida, dejó abierta la puerta a su próximo paso. «El fútbol no va a salir de mi vida. Hay muchas formas de seguir amando el fútbol, formas de seguir utilizándolo como vehículo para el desarrollo. Puede que deje de jugar profesionalmente, pero nunca dejaré de ser futbolista», concluyó.