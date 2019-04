Juan David Pérez confirma respaldo de Atlético Nacional al proceso de Paulo Autuori

El presidente del club Verdolaga ratificó la continuidad del actual cuerpo técnico pese a los resultados adversos y campaña irregular.

vuelve a vivir horas complicadas tras la inesperada caída en su casa ante el por la Liga Águila.

La deslucida actuación del equipo llevó al técnico Paulo Autuori a disculparse públicamente con la hinchada durante la conferencia de prensa: “Primero le pido disculpas a la hinchada porque este partido no refleja no que hemos venido trabajando. Estamos avergonzados, no mostramos el nivel físico y táctico que era necesario para lograr un buen resultado y dejamos escapar puntos importantes en casa”. A su vez el timonel recibió fuertes críticas y cuestionamientos desde parte de la afición y la prensa, al sumar una nueva derrota, para un rendimiento del 41.7% en el campeonato.

Este lunes, el presidente de la institución, Juan David Pérez y en diálogo con Múnera Eastman Radio, ratificó el respaldo al proceso liderado por el ex–Sao Paulo sin desconocer que la caída ante Pasto fue un “resultado duro” y que “no esperábamos por lo que venía mostrando el equipo”. Pérez espera que la semana larga de trabajo que tendrá el equipo por delante, le permita afinar tuercas y recuperar lesionados para reorganizar el plantel.

A la pregunta si Paulo Autuori podría ser destituido de no conseguir una victoria el próximo domingo ante , la respuesta fue contundente: “No señor, para nada. Es un técnico que buscamos, esperamos y queremos. Nacional no puede caer en el juego de cambiar técnico cada 6 meses. Venimos mostrando un patrón de juego coherente a lo que es Nacional. Desde la directiva estamos convencidos que éste es el técnico”, despejando cualquier duda al respecto. “En este momento nuestra obligación es ganar y meternos en los ocho”, añadió.

El artículo sigue a continuación

Para el directivo, el mal momento del equipo puede responder a la racha de lesiones que han hecho la nómina aún más corta y la salida tardía al mercado, por la situación conocida con Cortuluá y el TAS que impidieron concretar más refuerzos: “Parece que a la gente se le olvidara la demanda por Fernando Uribe y lo del TAS (…) Tenemos un grupo en el que hemos confiado. Este año tuvimos la dificultad de salir tarde al mercado, pero confiamos en ellos”.

Pérez lamentó que los resultados no hayan acompañado la campaña actual, incluida la eliminación en Copa Libertadores que le hizo perder al club “12 mil millones de pesos” que representó un nuevo golpe a las finanzas del club. Pese a esto, ya se piensa en lo que será la nómina para el segundo semestre, donde competirá en la Copa Sudamericana, teniendo en cuenta “los jugadores que terminan contrato”.

Del plantel actual, Daniel Bocanegra, Deiver Machado (préstamo) y Aldo Leao Ramírez terminan contrato con el Verdolaga. Goal, al consultarle a Pérez por la situación de estos jugadores, indicó que aún no hay novedades relevantes. El caso más complicado es el de Machado pues pertenece al K.A.A. Gante de y en principio su continuidad en el Verde estaría ligada a una compra definitiva.