Juan Cortés no ha tenido comunicación con Alianza

El técnico español desmintió tener oferta de los paquidermos.

Juan Cortés presentó, de manera sorpresiva, su renuncia en el 11 Deportivo. El técnico español fue enfático al decir que se va de los fronterizos debido a un descontento con la directiva.



El técnico confesó al medio “Cancha” que “todos se imaginan la situación que es, pero quiero aclarar que de Alianza nunca se comunicaron conmigo. La única vez que lo hicieron, sabían que tenía contrato, fueron bien respetuosos, se apartaron y me dijeron que cuando solucionara mis cosas, que ahí hablaríamos”.



El futuro del español es incierto: “La realidad es que puse esa renuncia irrevocable. No sé si me tocará volver a mi país o si toca buscar el proyecto en otro país, ahí veremos. Opciones siempre van a haber, gracia a Dios hay buenas valoraciones de mi trabajo”.