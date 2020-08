Juan Carlos Osorio y los entrenamientos individuales: "No creo que le estemos sacando ventaja a nadie"

Para el entrenador de Atlético Nacional no hay diferencia en que su equipo haya sido el primero en retomar trabajos respecto a otros equipos.

Cinco días antes de lo estipulado en el protocolo de bioseguridad de la Dimayor, inició la fase 3 con los entrenamientos de bajo riesgo o entrenamientos individuales, en el proceso de reactivación del campeonato colombiano.

Con autorización de la División Mayor y tras reportar dos casos positivos, el Verdolaga volvió a Guarne el pasado 9 de julio, siendo el primer equipo colombiano en iniciar la readaptación. Se abrió entonces el debate sobre si esos días de diferencia entre los entrenamientos de Nacional respecto a otros equipos, podría marcar una diferencia notable en la competencia.

Este jueves, en su cumpleaños número 59, Juan Carlos Osorio entregó su opinión al respecto en un video difundido por el club: "Yo no creo que le estemos sacando ventaja a nadie. Me parece que todos los equipos de alguna manera han venido entrenando, unos de pronto respetando el protocolo más que otros, pero en términos generales, a no ser que alguien se arriesgue a entrenar de la manera que lo hacíamos antes de la pandemia, con libertad absoluta al contacto, yo creería que si no es así, es imposible sacarle ventaja a otros equipos". "Consideramos nosotros que lo que estamos haciendo, lo están haciendo en muchos otros clubes y nos debe ubicar en un mismo plano a todos", agregó el risaraldense.

Más equipos

Para el 'Míster', ganador de seis títulos en su primera etapa al frente del Verdolaga, el principal objetivo en esta fase del protocolo "es estar atléticamente bien". "Cuando el Gobierno de luz verde, creería que de ahí en adelante, será el momento para sacar el mayor provecho posible a nuestra manera de trabajar, de gestionar y sobre todo al método guiado que gobierna nuestro día a día", complementó.

Según Osorio, las prácticas individuales para su equipo representan "una situación difícil, porque dentro de la metodología de entrenamiento de Nacional, el factor fundamental es la toma de decisiones y para que haya toma de decisiones, se necesita oposición, sea en inferioridad, igualdad o superioridad numérica", analizó. "Es poco el tiempo o las ejercitaciones donde podamos realmente tener un poco de contacto entre los jugadores" aseveró sobre la fase de entrenamientos colectivos que empezarían pocas semanas antes del reinicio de la Liga siempre y cuando el Gobierno así lo apruebe. "En un alto porcentaje, el equipo se encuentra en una buena condición de salud y atlética y esperamos ansiosamente el día que podamos entrenar con total libertad", finalizó.