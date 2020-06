Juan Camilo Saiz anuncia su regreso a Independiente Medellín

El defensor colombiano recibió la noticia de que no continuará en filas de Cerro Porteño.

Juan Camilo Saiz regresará a su país, tras la decisión que tomó la comisión directiva del Ciclón de Barrio Obrero de no renovarle el contrato que vence en pocos días más.

"Me queda terminar mi contrato hasta el 30 de junio y luego volver al ", comentó el futbolista a la AM780 de Asunción, este miércoles.

"Ayer me comunicaron que ya no continúo, me llamó el profe Chiqui Arce. Es una lástima, ya estaba adaptado", se lamentó Saiz, de 28 años.

"Me llevo lindos recuerdos de Cerro Porteño y muy lindos recuerdos de la hinchada”, dijo el jugador cafetero a la AM1080, a modo de despedida.

Juan Camilo Saiz llegó a Cerro Porteño en 2018 y ahora deberá regresar al DIM, el equipo dirigido técnicamente por el paraguayo Aldo Bobadilla.