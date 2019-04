Juan Barahona pegó el susto en Santa Tecla

El jugador se desvaneció en el partido ante Chalatenango.

El equipo de Cristian Díaz, ganó 2-0 al Chalatenango en condición de local, pero no todo fue alegría para los tecleños, ya que tuvieron que socorrer a Juan Barahona, quien en mayo jugará para la USL Pro en el Sacramento Republic FC.

En el segundo tiempo el defensor izquierdo cayó al suelo y fue atendido rápidamente por los médicos del club, al finalizar el partido y ya en el banquillo de suplentes, el jugador habló para el periódico “El Gráfico”, sobre la situación: "No me sentía bien, pero lo importante es que se pudo ganar, fue un triunfo importante. Me inyectarán suero, para poder recuperarme y estar disponible para el próximo juego”.