Jovic no se irá del Real Madrid: "Esas noticias me hacen reír, Zidane confía en mí"

El delantero serbio descarta que vaya a salir del conjunto merengue cedido y aseguraque cuentan con él.

Luka Jovic ha protagonizado los últimos rumores de mercado del por una posible marcha del conjunto merengue como cedido pero el delantero ha dejado claro que no se marchará y que cuentan con él y él con la confianza de Zinedine Zidane.

"Esas historias me hacen reír. Zidane cree en mí y su opinión no ha cambiado durante este tiempo mientras trabajamos juntos. Estoy aprendiendo de él día a día, con lo que estoy muy satisfecho, porque él es, como jugador y entrenador, uno de los mejores del fútbol mundial", explicó en una entrevista a Novosti.

No se irá del Madrid: "Historias como esas me hacen reír. Los medios siempre se ocuparán de tales historias. He estado acostumbrado a todo tipo de rumores desde el comienzo de mi carrera profesional, he aceptado el hecho de que siempre puede haberlos. El tiempo dirá lo que es verdad".

Sus objetivos: "Estoy listo para dar el máximo y ofrecer todo lo que pueda. No espero jugarlo todo de inmediato, pero alcanzaré mis metas a través del trabajo duro y la dedicación".

La competencia con Benzema: "Es un delantero muy interesante, tiene mucha más experiencia que yo y trato de aprender de él. Una de las mejores cosas del fútbol es cuando puedes jugar al lado de grandes siendo joven y aprender de ellos. Todos los jugadores me han recibido muy bien y me llevo bien con todos. Nos reímos a menudo en el vestuario".

Luchar por títulos: "Llevamos un período de preparación y un encuentro, las ambiciones del Real Madrid siempre son los campeonatos y se acerca el momento en que mostraremos nuestra fuerza real y lo que podemos hacer".