Josué Odir Flores y su fichaje en Metapán: “Estoy contento y agradecido con esta institución”

El volante vuelve al fútbol salvadoreño tras jugar durante dos años y medio en Guatemala.

Josué Odir Flores, vuelve al fútbol de El Salvador y lo hará siempre con Isidro Metapán, equipo al cual dejó por tres años cuando se fue en su aventura por Guatemala, que recientemente terminó cuando fue dado de baja por Jorge Rodríguez en el Cobán Imperial

Sobre su vuelta a los caleros, "el Chino" dijo: “Estoy contento y agradecido con esta institución porque me ha abierto las puertas con cuatro etapas en mi carrera. Gracias a Dios han sido etapas muy buenas para mí donde se han logrado títulos”.

En conversación con el “Gráfico”, el mediocampista agregó: “Ahora tengo la bendición de que me vuelven a abrir las puertas y espero sumar, que es a lo que he venido. En mis redes agradecí al escribir que después de tres años he vuelto a una de mis casas”.