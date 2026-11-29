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El Como habría retomado su interés en fichar a Joshua Zirkzee, relegado en el Manchester United, mediante una cesión de bajo coste en enero. Cesc Fabregas quiere reforzar un ataque mermado y el club de la Serie A estudia compartir el pago de su salario, aunque Napoli y Juventus también están interesados.

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Las lesiones obligan al Como a actuar

La Gazzetta dello Sport informa de que el Como vuelve a interesarse por Zirkzee después de que la lesión de larga duración de Moise Kean trastocara sus planes para el invierno. El director deportivo Carlalberto Ludi y el presidente Mirwan Suwarso habían descartado inicialmente gastar de forma imprudente en enero y prometido, como mucho, cesiones de bajo coste. Sin embargo, con el delantero italiano de baja durante varios meses y Anastasios Douvikas como única referencia en el centro del ataque, la directiva debe actuar para proteger la buena marcha del equipo en la liga y en Europa.

A Fabregas le gusta el juego fluido del neerlandés

La lista de candidatos del Como ya incluye a Sergio Camello, del Rayo Vallecano , cuyo contrato termina en junio y por quien se pedirían unos 10 millones de euros para dejarle salir antes, además de Sebastiano Esposito. Con el Napoli ahora mismo al frente de la carrera por Esposito, el club de la Serie A ha vuelto a centrar su atención en Zirkzee, un objetivo al que sigue desde hace tiempo.

Fabregas es un gran admirador del exdelantero del Bolonia y pudo ver sus cualidades de cerca el 21 de octubre, cuando el Como goleó 4-1 al United en la Champions League en el Sinigaglia. Sus movimientos en zigzag entre líneas y su facilidad para combinar se consideran ideales para el sistema fluido del técnico español.

Una cesión que conviene a todas las partes

En Old Trafford, Zirkzee ha tenido por lo general un papel secundario. Solo recientemente ha disputado más minutos a las órdenes de Mauricio Pochettino, incluido un puesto en el once inicial en la derrota del sábado por 4-0 ante el Brentford , debido a la ausencia de Benjamin Sesko. El delantero vería con entusiasmo un regreso a la Serie A para volver a sentirse importante.

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Con contrato hasta 2029 y un salario neto de unos 3,5 millones de euros al año (1,75 millones por seis meses), Zirkzee solo es una opción viable para el Como si el United asume parte de su sueldo, de acuerdo con los estrictos límites económicos de Suwarso. La operación reduciría la masa salarial del Manchester United y daría a un fichaje de 42,5 millones de euros la oportunidad de recuperar su valor de mercado de cara al próximo verano.

Una dura competencia en enero

Conseguir el fichaje de Zirkzee no será sencillo: el Como tendrá una fuerte competencia de otros clubes italianos cuando se abra el mercado de invierno. El Napoli sigue siendo un rival importante gracias a su estrecha relación con los representantes del neerlandés. La Juventus también está en la pugna, lo que añade un aliciente al enfrentamiento del Como con el club turinés esta noche.