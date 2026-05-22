«Joshua Zirkzee podría fichar por 25 millones de euros»

Según La Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee encabeza la lista de deseos de la AS Roma. El técnico Gian Piero Gasperini ha pedido expresamente su fichaje al propietario Ryan Friedkin. El delantero de 25 años puede dejar el Manchester United.

La Roma ya mostró interés en invierno: el fichaje de Zirkzee, entonces en el Bolonia, pareció cercano, pero se frustró por la situación en Old Trafford.

El 5 de enero el United destituyó al técnico Rúben Amorim y Michael Carrick tomó el mando. El inglés reactivó al equipo, lo llevó al tercer puesto de la Premier y lo clasificó para la Champions. Luego renovó hasta 2028.

Para Zirkzee, sin embargo, el cambio de técnico apenas trajo modificaciones: con Carrick solo fue titular una vez (en el 0-0 ante el Sunderland el 9 de mayo).

En total, sumó solo 127 minutos en diez partidos, se quedó cinco veces en el banquillo y se perdió dos encuentros por lesión.

Para la próxima temporada, Carrick ha pedido más delanteros, así que la competencia crecerá y la salida de Zirkzee parece inevitable.

La Roma ve una oportunidad. Según La Gazzetta dello Sport, una oferta de 20-25 millones de euros podría convencer al Manchester United para que deje salir al holandés. Sería menos de lo que el club inglés pagó al Bolonia en 2024 (42,5 millones).

Gasperini lo ve como centrocampista ofensivo izquierdo, detrás del delantero, y sueña con una dupla holandesa con Malen.