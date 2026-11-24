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Harry Kane sufrió una lesión grave poco después de renovar con el Bayern de Múnich. El goleador, de 33 años, se suma así en cierto modo a una triste lista.

Una cuestión parece preocupar especialmente ahora a la cúpula del Bayern de Múnich: ¿cuándo justificará Jamal Musiala su enorme sueldo? O, mejor dicho, ¿llegará a justificarlo alguna vez? El jugador, de 23 años, renovó anticipadamente su contrato en febrero de 2025 hasta 2030 y pasó a ser el mejor pagado del club, con un salario anual que, según se informó, asciende a 25 millones de euros.

Menos de cinco meses después, Musiala se fracturó el peroné. Desde su regreso ha sufrido numerosos contratiempos, hasta que este verano se hizo pública su disfunción neurológica. Su última ausencia fue de dos meses por una rotura de fibras musculares. «Lo que sabemos, por desgracia, hace pensar que le resultará difícil volver al nivel que ha mostrado tantas veces aquí, en este estadio», dijo el viernes Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión . Y, si eso ocurre, su salario «ya no sería asumible» y habría que debatir un ajuste.

Las duras palabras de Rummenigge dieron una dimensión completamente nueva al debate que ya habían abierto Uli Hoeneß y Jan-Christian Dreesen . Nunca antes el Bayern de Múnich había cuestionado públicamente de tal manera un contrato firmado de mutuo acuerdo. Musiala es un caso especial por su inusual enfermedad. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha convertido en una especie de triste tradición en el Bayern que los jugadores, tras renovaciones especialmente lucrativas, se lesionen o, por otros motivos, dejen de alcanzar el nivel que habían mostrado antes.

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Gnabry, Coman y Goretzka bajaron su rendimiento tras renovar

En 2020, el Bayern de Múnich ganó el sextete. Por entonces era el mejor equipo de Europa y, además, tenía un futuro prometedor. Muchos de sus jugadores clave estaban en la plenitud de sus carreras. Por eso despertaban un gran interés internacional y estaban en una posición de fuerza para negociar cuando sus contratos se acercaban a su fin.

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La directiva de entonces, encabezada por el presidente ejecutivo Oliver Kahn y el director deportivo Hasan Salihamidzic, quería mantener unido a toda costa al equipo campeón y, para lograrlo, hizo un esfuerzo económico. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry y Kingsley Coman renovaron uno tras otro. Los cuatro recibieron importantes subidas salariales y pasaron a cobrar entre 17 y 20 millones de euros, lo que los situó entre los mejor pagados.

Mientras Kimmich se consolidó como pieza clave, Goretzka, Coman y Gnabry nunca recuperaron su antiguo nivel y pronto fueron considerados candidatos a salir. Los motivos fueron distintos: Coman y Gnabry tuvieron problemas recurrentes de lesiones, mientras que el estilo de juego de Goretzka encajaba cada vez menos con la evolución general del fútbol, también en Múnich.

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Aunque partía de un nivel general inferior, la caída de Eric Maxim Choupo-Moting fue, en proporción, quizá aún más acusada. A principios de 2023, con 33 años, el delantero recibió un nuevo contrato que, según se informó, duplicó su sueldo hasta unos diez millones de euros. En el año y medio siguiente solo marcó cinco goles y después se marchó de Múnich sin dejar traspaso. Coman fue vendido en 2025 muy por debajo de su valor de mercado, Goretzka se marchó libre y Gnabry renovó con una rebaja salarial.

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Bayern de Múnich: Davies también causa baja con frecuencia, como Musiala

Al igual que Kahn y Salihamidzic hicieron un esfuerzo por Kimmich, Goretzka, Coman y Gnabry, sus sucesores Max Eberl y Christoph Freund lo han hecho en los dos últimos años, uno tras otro, por Kimmich de nuevo (renovación hasta 2029), Alphonso Davies (2030), Jamal Musiala (2030), Dayot Upamecano (2030) y Harry Kane (2029).

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Todos esos acuerdos también parecían razonables en su momento. Hasta ahora, Kimmich y Upamecano han justificado sus renovaciones. Davies, en cambio, ha ido de un contratiempo físico a otro desde que firmó, igual que su buen amigo Musiala; o, mejor dicho, ha ido cojeando. Justo cuando Davies había recuperado la forma a principios de esta temporada, sufrió una rotura de fibras musculares con la selección de Canadá.

A Kane le espera la baja por lesión más larga de su carrera profesional

Ahora la «maldición» también ha alcanzado a Kane. Tras meses de negociaciones, el goleador inglés, de 33 años, renovó a principios de noviembre su contrato, que estaba a punto de expirar, hasta 2029, con una subida salarial que, según se informó, lo sitúa en 29 millones de euros, el sueldo más alto de la historia del Bayern de Múnich. ¿Y después? Dos partidos sin marcar y una rotura de la sindesmosis ante el 1. FC Colonia. Kane ya ha sido operado y estará de baja unos tres meses .

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Le espera ahora la baja por lesión más larga de su carrera profesional. Hasta ahora, según la base de datos de Transfermarkt Kane nunca había estado ausente más de 68 días seguidos (en 2020, por un desgarro muscular en el muslo). ¿Cuánto tardará en recuperar su mejor nivel una vez recuperado? A largo plazo, las esperanzas de que Kane lo consiga son mucho mayores que en el caso de Musiala y probablemente también que en el de Davies, igualmente propenso a las lesiones.

Mientras tanto, a corto plazo, el Bayern de Múnich se está quedando sin jugadores de ataque. Ismael Saibari (rotura de la sindesmosis) y Gnabry (lesión muscular en el muslo) estarán de baja durante semanas, al igual que Kane. Michael Olise también tiene molestias y probablemente se perderá el partido del miércoles ante el Lille OSC en la Champions League . Al menos Musiala regresó ante el Colonia y Luis Diaz también debería volver pronto.