«Yo doy por hecho», dijo el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, en el «Congreso Internacional de Entrenadores» de Maguncia al ser preguntado al respecto, y añadió: «Jo Kimmich ha demostrado en muchos partidos internacionales que es un abanderado, un capitán estupendo. No me imagino que vaya a haber un gran cambio en ese sentido».

Klopp, en cuya presentación el viernes Völler había estado sentado en la primera fila, es «un entrenador increíblemente experimentado», opinó Völler, pero también él «ya se da cuenta de la enorme magnitud que tiene este cargo. Yo también tuve esa experiencia, también lo fui durante cuatro años: simplemente no es como en un equipo de club».

Völler defiende a Nagelsmann ante los críticos: «No se lo ha merecido»

Völler continuó: «Uno puede estar en los mejores clubes del mundo, pero ser seleccionador nacional de una gran federación, y Alemania sigue siéndolo, es algo de muchísimo peso. Y también se dará cuenta, eso se lo he dicho una y otra vez a Julian (Nagelsmann): da igual qué decisión se tome, en la convocatoria, en la alineación, tácticamente, hay 80 millones que opinan sobre ello. Y no se puede contentar a todo el mundo».

El predecesor de Klopp, Nagelsmann, que dimitió tras el desastre del Mundial, se ha visto en parte criticado de forma injusta y demasiado dura, lamentó Völler. «No se lo ha merecido. Es un carácter top, un chico top, que tiene por delante una grandísima carrera como entrenador; todavía es joven. Estoy seguro de que no tardará mucho en volver a estar en un club top. Apostaría muchísimo por ello».





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