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Joshua Kimmich ha criticado duramente la actuación del Bayern de Múnich. El capitán del Bayern considera «completamente incomprensible» la comunicación sobre los problemas de salud de Jamal Musiala.

El Bayern atraviesa un bache deportivo. El pasado fin de semana, el equipo más laureado de Alemania vivió una pesadilla en casa ante el Colonia, situado en la zona baja de la tabla.

No solo firmó un decepcionante empate (1-1), sino que el entrenador Vincent Kompany vio cómo dos de sus estrellas tenían que abandonar el partido en la primera parte. Harry Kane y Michael Olise fueron sustituidos antes de tiempo.

Ambos se sumaron a una enfermería en la que ya estaban Serge Gnabry e Ismael Saibari, lesionados de larga duración. El miércoles por la noche, en la Liga de Campeones, el mermado Bayern recibió otro golpe.

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El gigante alemán cayó en su visita al Lille, en el norte de Francia. Con un gol de Ayase Ueda, los franceses, que antes del encuentro ocupaban el penúltimo puesto de la clasificación de la Liga de Campeones, ganaron por 2-1.

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Además, existe malestar por la situación de Jamal Musiala, que desde esta temporada sufre crisis epilépticas. Le diagnosticaron ausencias, una forma de epilepsia.

El presidente de honor Uli Hoeness hizo entonces unas declaraciones bastante frías: se preguntó en voz alta si Musiala volvería algún día a su antiguo nivel y cuestionó abiertamente el contrato que firmó en 2025, por el que cobra unos 25 millones de euros al año.

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Musiala pidió privacidad y apoyo a la directiva del club, pero no sintió que los recibiera. Por ello, el Bayern publicó el miércoles un comunicado en el que afirmaba que las conversaciones con los representantes de Musiala habían sido «constructivas» y que el resto de las comunicaciones seguirían siendo «confidenciales».

Kimmich no está conforme con la situación. «Entiendo perfectamente que no sea una situación fácil para el club», declaró el capitán del Bayern tras la derrota en Lille.

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«Pero lo que no entiendo es la forma en que esto se ha hecho público. Nunca se debe permitir que ocurra algo así a costa de un jugador. Por supuesto, el club siempre está por encima de todo y es más grande que nosotros como jugadores, pero no más grande que el individuo».

«Es absolutamente inaceptable y no encaja con el Bayern, menos aún en este momento, en el que yo mismo he subrayado muchas veces lo especial que es este club. Lo que ha ocurrido ahora, sencillamente, nunca debió pasar. Me resulta completamente incomprensible».