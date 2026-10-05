Jürgen Klopp ya había hablado bastante antes de su debut como seleccionador. Sobre hasta qué punto considera el cargo un gran honor. Sobre que quiere recuperar en Alemania un orgullo nacional perdido. Sobre que su misión necesitará tiempo, pero conducirá al éxito, seguro, muy seguro. También sobre los medios, cuya función esencial como informadores neutrales parece no haber entendido del todo. En cambio, Klopp habló poco de forma concreta sobre sus planes de personal en el equipo de la DFB; primero quería hacerse él mismo una idea de todos los jugadores.

Al menos en la cuestión de la portería, Klopp sí se posicionó tras la retirada de Manuel Neuer al declarar a Marc-Andre ter Stegen como número uno "por el momento". Después de las sensaciones de los cuatro primeros partidos, ese estatus podría volver a tambalearse. El guardameta de 34 años brilló en el 1-1 contra Países Bajos con grandes reflejos, pero también dejó al descubierto debilidades flagrantes en el dominio del área y en el juego de pase.

Ter Stegen no es un perdedor tras esta actuación, pero Jonas Urbig se convirtió después claramente en el gran ganador. El jugador de 23 años fue el único portero que tuvo dos apariciones. Contra Serbia (2-0) y en Grecia (0-0), Urbig dejó una impresión global más sólida que la de ter Stegen anteriormente, mantuvo su portería a cero y el domingo por la noche firmó una espectacular parada al cabezazo de Georgios Masouras. Si realmente llegara a convertirse en el guardameta titular de la DFB, se daría una situación curiosa, ya que en el Bayern sigue siendo únicamente el suplente de Neuer.

IMAGO

Philipp Treu podría solucionar una posición problemática eterna

El mayor ganador de la primera fase internacional de Klopp es el debutante Philipp Treu. El lateral derecho de 25 años del Friburgo fue el único profesional que recibió tres titularidades y dejó una imagen convincente en todos los sentidos. Puede que Klopp haya encontrado la solución para la eterna posición problemática del fútbol alemán.

En la defensa central, los dos pesos pesados Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck están bajo presión. Yann Aurel Bisseck (25) y Malick Thiaw (25) pueden sentirse verdaderos ganadores tras sus sólidas actuaciones. Con su robustez en los duelos, Bisseck fue el único rayo de luz alemán en la derrota en casa por 0-1 ante Grecia. Thiaw brilló en los dos últimos partidos sobre todo con pases verticales en la salida de balón.

Al menos un pequeño perdedor es Finn Jeltsch. Klopp había elogiado de forma sorprendentemente efusiva al central de 20 años del Stuttgart en la rueda de prensa de su convocatoria, pero después no le dio ni un solo minuto. Aparte de Jeltsch, de los jugadores de campo en forma solo Max Rosenfelder, Felix Keidel y Ridle Baku se quedaron totalmente sin minutos.

También sale como perdedor de esta fase internacional Nathaniel Brown. Tras su irrupción en la DFB en el Mundial y su posterior traspaso al Bayern por 50 millones de euros, el meteórico ascenso del jugador de 23 años se ha frenado por ahora. Brown empezó en los dos primeros partidos, pero no logró convencer. Su ventaja: las alternativas de Klopp, Maximilian Mittelstädt y David Raum, jugaron algo mejor, pero tampoco presentaron candidaturas reales. Sin embargo, la lucha por el puesto parece ahora nuevamente abierta.

IMAGO

Joshua Kimmich es el gran perdedor de la fase internacional

El mayor perdedor de la primera fase internacional de Klopp es Joshua Kimmich. Y eso que la posición de partida para el jugador de 31 años parecía extremadamente prometedora. Klopp confirmó primero a Kimmich como capitán y lo desplazó del lateral derecho al centro del campo. Kimmich cumplió como mediocentro único en el sistema 4-3-3 de Klopp ante Países Bajos, pero después firmó una actuación desafortunada en la derrota contra Grecia. Aunque, como capitán, quería lógicamente quedarse con el equipo, Kimmich tuvo que marcharse según lo previsto.

En lugar de reforzar a Kimmich, Klopp avivó con declaraciones desenfadadas ("Eso sí puedo decirle a Jo: cuanto más se pregunte, menos probable será que consiga lo que quiere") el debate sobre su capitán, que ya estaba volviendo a encenderse. Además, con Alexander Pavlovic en el papel de Kimmich como mediocentro defensivo y con Tom Bischof y Florian Wirtz (tres ganadores claros), el equipo de la DFB jugó contra Serbia y en Grecia de forma notablemente más vistosa que antes. De repente, el capitán ya no es incuestionable.

También debe sentirse como un perdedor el compañero de Kimmich en los dos primeros partidos. Felix Nmecha marcó un gol contra Países Bajos, pero volvió a evidenciar grandes debilidades en el comportamiento defensivo. También es un perdedor, aunque sin culpa propia, Jamal Musiala. Después de haber recuperado recientemente la forma en el Bayern, Musiala debía empezar contra Países Bajos, pero se lesionó en el calentamiento y perdió así la oportunidad de presentarse ante el nuevo seleccionador. Klopp parece ver a Musiala, igual que al ahora floreciente Wirtz, en las medias puntas del centro del campo, pero ahí la competencia promete ser especialmente dura por la abundancia de candidatos de primer nivel.

Un pequeño ganador, en cambio, es Bambase Conte. El debutante de 23 años del Hoffenheim sumó tres apariciones como uno de solo cinco jugadores y fue elogiado explícitamente por Klopp sobre todo por su presión. Y todo el mundo lo sabe: a Klopp le gusta la presión.

IMAGO

Equipo de la DFB: varios ganadores ni siquiera estaban en la convocatoria

En las bandas ofensivas, Klopp probó de inicio a cinco jugadores diferentes. El que, con mucha diferencia, dejó la mejor impresión fue Derry Scherhant. Tanto contra Serbia como en Grecia, el jugador de 23 años del Friburgo fue una amenaza constante, y su única carencia fue la falta de precisión en centros y disparos. Los perdedores aquí son probablemente las mayores esperanzas de futuro. El joven de 18 años Lennart Karl y el de 20 Said El Mala tuvieron sorprendentemente pocos minutos y apenas dejaron huella.

En ataque, ninguno del cuarteto convocado formado por Kai Havertz, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt y Nick Woltemade convenció: al final, todos abandonaron el equipo de la DFB sin goles y como perdedores. Los ganadores, por tanto, son quienes ni siquiera estuvieron. Los dos prometedores delanteros de la sub-21 Paris Brunner y Nicolo Tresoldi, pero también el favorito de la afición Deniz Undav, ignorado esta vez por Klopp.