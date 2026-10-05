Jürgen Klopp ya había hablado bastante antes de su debut como seleccionador nacional. Sobre lo gran honor que considera el cargo. Sobre que quiere recuperar en Alemania un orgullo nacional perdido. Sobre que su misión necesitará tiempo, pero que segura, muy segura, llevará al éxito. También sobre los medios, cuya tarea esencial como informadores neutrales aparentemente no ha terminado de comprender del todo. En cambio, Klopp habló poco en concreto sobre sus planes de personal en el equipo de la DFB; primero quería formarse él mismo una imagen de todos los jugadores.

Al menos en la cuestión de la portería, Klopp se posicionó tras la retirada de Manuel Neuer al declarar a Marc-Andre ter Stegen como número uno "por el momento". A juzgar por las sensaciones de los cuatro primeros partidos, ese estatus ya vuelve a tambalearse. El meta de 34 años brilló en el 1-1 contra Países Bajos con grandes reflejos, pero también dejó en evidencia debilidades flagrantes en el dominio del área y en el juego de pase.

Ter Stegen no es un perdedor tras esta actuación, pero Jonas Urbig sí se convirtió después en el claro ganador. El guardameta de 23 años fue el único portero que tuvo dos apariciones. Contra Serbia (2-0) y en Grecia (0-0), Urbig dejó una impresión más sólida en conjunto que la de ter Stegen previamente, mantuvo la portería a cero y el domingo por la noche realizó una espectacular parada al cabezazo de Georgios Masouras. Si realmente terminara convirtiéndose en el portero titular de la DFB, eso daría lugar a una situación curiosa, ya que en el Bayern sigue siendo solo el suplente de Neuer.

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Philipp Treu podría solucionar una posición eternamente problemática

El mayor ganador de la primera ventana internacional de Klopp es el debutante Philipp Treu. El lateral derecho de 25 años del SC Friburgo fue el único profesional con tres titularidades y dejó una imagen convincente en todos los sentidos. Es posible que Klopp haya encontrado la solución para la eterna posición problemática del fútbol alemán.

En la defensa central, los dos pesos pesados Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck están bajo presión. Yann Aurel Bisseck (25) y Malick Thiaw (25) pueden sentirse auténticos ganadores tras sus sólidas actuaciones. Con su robustez en los duelos, Bisseck fue el único rayo de luz alemán en la derrota en casa por 0-1 ante Grecia. Thiaw brilló en los dos últimos partidos sobre todo con pases verticales en la salida de balón.

Al menos un pequeño perdedor es Finn Jeltsch. Klopp había elogiado de forma sorprendentemente efusiva de antemano al central de 20 años del VfB Stuttgart en su rueda de prensa de convocatoria, pero luego no le dio ni un solo minuto. A excepción de Jeltsch, solo Max Rosenfelder, Felix Keidel y Ridle Baku se quedaron totalmente sin minutos entre los jugadores de campo que estaban en forma.

También sale como perdedor de la ventana internacional Nathaniel Brown. Tras su irrupción en la DFB en el Mundial y su posterior fichaje por el Bayern por 50 millones de euros, el vertiginoso ascenso del jugador de 23 años se ha frenado por ahora. Brown fue titular en los dos primeros partidos, pero no logró convencer. Su ventaja: las alternativas de Klopp, Maximilian Mittelstädt y David Raum, jugaron algo mejor, pero tampoco presentaron una candidatura real. Sin embargo, la pelea por el puesto vuelve a parecer abierta.

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Joshua Kimmich es el mayor perdedor de la ventana internacional

El mayor perdedor de la primera ventana internacional de Klopp es Joshua Kimmich. Y eso que la situación de partida para el jugador de 31 años parecía extremadamente prometedora. Klopp confirmó primero a Kimmich como capitán y lo desplazó del lateral derecho al centro del campo. Kimmich cumplió como mediocentro único en el sistema 4-3-3 de Klopp contra Países Bajos, pero luego firmó una actuación desafortunada en la derrota frente a Grecia. Aunque, como capitán, lógicamente quería quedarse con el equipo, Kimmich tuvo que marcharse según lo previsto.

En lugar de reforzar a Kimmich, Klopp avivó con declaraciones desenfadadas ("A Jo sí puedo decirle esto: cuanto más se pregunta, menos probable es que se consiga lo que se quiere") el debate sobre su capitán, que ya estaba reavivándose. Además, con Alexander Pavlovic en el rol de Kimmich como pivote posicional y Tom Bischof y Florian Wirtz (tres claros ganadores), el equipo de la DFB jugó bastante mejor ante Serbia y en Grecia que antes. De repente, el capitán ya no es indiscutible.

También debe sentirse como perdedor el compañero de Kimmich en los dos primeros partidos. Felix Nmecha marcó un gol contra Países Bajos, pero volvió a evidenciar grandes carencias en el comportamiento defensivo. También es un perdedor, aunque sin culpa propia, Jamal Musiala. Después de haber encontrado recientemente la forma en el Bayern, Musiala debía ser titular contra Países Bajos, pero se lesionó en el calentamiento y perdió así la oportunidad de mostrarse ante el nuevo seleccionador. Klopp parece ver a Musiala, al igual que al ahora floreciente Wirtz, en las medias puntas del centro del campo, pero ahí la competencia por un puesto promete ser especialmente dura por la abundancia de candidatos de altísimo nivel.

Un pequeño ganador, en cambio, es Bambase Conte. El debutante de 23 años del TSG Hoffenheim sumó tres apariciones, como uno de solo cinco jugadores, y Klopp lo elogió de forma explícita sobre todo por su presión. Y todo el mundo lo sabe: a Klopp le gusta la presión.

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Equipo de la DFB: varios ganadores ni siquiera estaban en la convocatoria

En las bandas ofensivas, Klopp probó de inicio a cinco jugadores diferentes. El que, con mucha diferencia, dejó la mejor impresión fue Derry Scherhant. Tanto contra Serbia como en Grecia, el jugador de 23 años del SC Friburgo fue una amenaza constante, y su única carencia fue la falta de precisión en centros y disparos. Los perdedores aquí son probablemente las mayores esperanzas de futuro. El joven de 18 años Lennart Karl y el de 20 Said El Mala, ambos tuvieron sorprendentemente pocos minutos y apenas dejaron detalles destacados.

En ataque, ninguno convenció del cuarteto nominado formado por Kai Havertz, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt y Nick Woltemade: al final, todos abandonaron el equipo de la DFB sin goles y como perdedores. Los ganadores, por el contrario, son aquellos que ni siquiera estuvieron. Los dos prometedores delanteros de la sub-21 Paris Brunner y Nicolo Tresoldi, pero también el favorito de la afición Deniz Undav, ignorado esta vez por Klopp.