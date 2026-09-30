El nombramiento de Jürgen Klopp como seleccionador todavía no le ha dado ninguna victoria a Alemania. Tras el empate ante Países Bajos (1-1) en la Nations League, Die Mannschaft cayó unos días después por 0-1 ante Grecia. El exjugador del Bayern Mario Basler apunta contra Klopp y, sobre todo, contra el capitán Joshua Kimmich.

«Lo llevo diciendo meses, por no decir años: Kimmich no es un jugador de clase mundial», cuenta Basler en su pódcast Basler Ballert. «Es un centrocampista del montón».

«Parece querer encargarse de cada córner, cada falta, de todo», prosigue Basler. Kimmich (31) disputó el partido completo ante Países Bajos y Grecia y actuó como mediocentro tanto en Ámsterdam como en Augsburgo.

«Siempre es el que más balones toca, pero eso es porque corre a todas partes. Kimmich corre hacia algún sitio y todos le dan el balón de inmediato. No sé por qué, pero eso no sirvió de nada. Muchísimos toques de balón, mucho correr, sí, pero no sirvió de nada».

Basler quiere ver cambios. «Creo que Klopp tiene que intervenir en el futuro, porque este fútbol no nos lleva a ninguna parte si Kimmich no hace más que conducir el balón por el centro del campo y ralentizar el juego», afirmó Basler.

Las palabras de Basler, que él mismo disputó treinta partidos internacionales, pueden calificarse de llamativas. Los medios alemanes, de hecho, fueron mayoritariamente positivos con Kimmich, que ante Grecia participó en cinco de los dieciséis disparos, tuvo una precisión de pase del 92 por ciento, recuperó 7 balones y ganó el 57 por ciento de sus duelos.

También la leyenda del Bayern Bastian Schweinsteiger habló bien de Kimmich, que hasta la fecha ha disputado 116 partidos internacionales. «Veo nuestro problema en la salida de balón desde la defensa. El único que puede dar pases creativos en esa situación es Kimmich. Sin él será complicado», dijo Schweinsteiger.

El jueves por la noche, Alemania buscará en el Allianz Arena ante Serbia su primer triunfo en esta campaña de la Nations League. El parón de selecciones se cerrará el domingo 4 de octubre con un exigente partido fuera de casa en Tesalónica ante Grecia.