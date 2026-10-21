Joshua Kimmich, baja para el partido del Bayern de Múnich contra el Arsenal en la Champions League tras el fallecimiento de un familiar

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El centrocampista del Bayern de Múnich Joshua Kimmich no participará en el gran duelo de Champions League del miércoles por la noche contra el Arsenal, vigente campeón de la Premier League, que jugará como visitante. El vigente campeón de la Bundesliga confirmó que el internacional alemán ha recibido un permiso por motivos familiares tras el fallecimiento de un familiar cercano.

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Una ausencia por duelo deja fuera al centrocampista

Kimmich no estará en la convocatoria del Bayern de Múnich para el duelo de la fase liga del miércoles por la noche contra el Arsenal tras el fallecimiento de un familiar cercano. El campeón alemán anunció la noticia en un breve comunicado el miércoles, después de que el centrocampista se perdiera el último entrenamiento del martes por motivos personales. Su ausencia supone un duro golpe para el equipo local, que aspira a conquistar su primera corona europea en siete años.

El gigante bávaro pide que se respete plenamente la intimidad de la familia

La baja de su pieza clave en el centro del campo agrava los problemas de disponibilidad del Bayern antes del inicio del partido en Múnich. El extremo Michael Olise está sancionado tras su expulsión la semana pasada, el atacante Jamal Musiala está de baja por una lesión en el muslo y el veterano portero Manuel Neuer sigue siendo duda por un problema en un pie. El entrenador Vincent Kompany también ha estado enfermo y se perdió la rueda de prensa previa al partido, aunque se espera que pueda dirigir al equipo desde la banda.

Al confirmar la ausencia del jugador y expresarle su apoyo en una publicación oficial en X, el Bayern declaró: «En nombre de la familia, pedimos que se respeten su intimidad y su duelo, y que se eviten nuevas consultas y publicaciones al respecto. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Joshua Kimmich y a sus seres queridos».

El dominio en Alemania contrasta con el tropiezo europeo

Pese a esas ausencias, el vigente campeón alemán afronta el encuentro invicto en sus seis partidos de Bundesliga y clasificado para la segunda ronda de la Copa de Alemania tras vencer por 4-1 al Osnabruck, de segunda categoría.

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Su campaña nacional comenzó con una goleada por 5-1 al Stuttgart, seguida de un empate sin goles ante el Schalke, una ajustada victoria sobre el recién ascendido Elversberg y un 7-0 frente al Union Berlin impulsado por un triplete de Olise. Después de remontar dos veces para rescatar un empate contra el Augsburg, reaccionó el sábado con un 6-1 ante el RB Leipzig gracias a un triplete de Luis Diaz.

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En Europa, a la goleada inicial por 5-0 al Bodo/Glimt le siguió un frustrante empate a domicilio por 3-3 ante el Viking la semana pasada. El Bayern remontó una desventaja de dos goles para ponerse 3-2, pero encajó el empate en el último minuto.

Su formidable registro en casa, a prueba

Incluso sin Kimmich como eje del centro del campo, el Bayern puede apoyarse en el hecho de que solo ha perdido uno de sus últimos 31 partidos en casa en la Champions League, con 24 victorias y seis empates. Además, lleva ocho encuentros europeos invicto en Múnich desde la derrota por 2-1 ante el Inter de Milán en los cuartos de final de la temporada 2024-25, con siete triunfos en ese periodo. Ese imponente registro en el Allianz Arena se pondrá ahora a prueba contra el Arsenal.