Josep Maria Bartomeu se enroca: "No hay motivos para dimitir, sólo una gran responsabilidad"

El presidente del Barcelona asegura que no renunciará "hasta que no tengamos respuesta del PROCICAT" y asegura que "la junta está unida".

RUEDA DE PRENSA

El presidente del , Josep Maria Bartomeu, compareció en rueda de prensa después de la reunión de la junta directiva en la que se descartó la dimisión para agotar las vías que impidan celebrar la moción de censura debido a la cuestión sanitaria solicitando al PROCICAT, el organismo que decide en Catalunya toda cuestion relativa a la expansión del Covid-19, que se pronuncie al respecto.

Dimisión

"No se me ha pasado por la cabeza, para el Barcelona, el club, el equipo y la afición, que el mejor de la historia siga es lo mejor, creo que también es bueno para Messi, con el nuevo equipo se está construyendo un nuevo buen proyecto, no solo de futuro sino también de presente, la ilusión y las ganas están allí y seguro que ganaremos algún título a final de temporada".

Posible dimisión

"Si tenemos que hacer la votación el 1 o el 2 es imposible para garantizar la logística en varios espacios, necesitamos estos quince días y es lo que ha estado sobre la mesa".

Rumores de dimisión

"Hasta que no tengamos la respuesta de la Generalitat no haremos nada, cuando la tengamos tomaremos una decisión pero hasta entonces estamos a la espera".

Motivos para dimitir

"Es un momento muy complejo, de alta responsabilidad y de tomar decisiones valientes, esta junta tenía pocos días para afrontar el mercado y decidimos seguir porque no había tiempo para realizar unas elecciones y que cerrara el mercado, esa es la responsabilidad, vienen momentos muy complejos y esta vez la pandemia afectará en toda la temporada y seguramente también en la siguiente, hay que tomar decisiones para que el club siga siendo sostenible, cuando llegue el momento y consideremos que la sostenibilidad está asegurada nos sentiremos libres del compromiso con el club, no hay motivos para dimitir, sólo una gran responsabilidad".

Posible irresponsabilidad

"No es ninguna temeridad, preparamos el protocolo con el tiempo que se requería, con el tiempo suficiente, otra cosa es que los equipos de trabajo de la Generalitat han ido modificando los tiempos, mañana hay otra reunión para continuar pactando el protocolo, no es algo nuevo sino que está sobre la mesa el primer día".

El malestar de Messi

"Entiendo las posturas de todo el mundo, empatizar es importante, pero en el caso de Leo y de todos estamos enfadados porque esperábamos otros resultados, es bueno cabrearse porque demuestra ambición, el cabreo es generalizado pero había una cláusula que era el 10 de junio como fecha límite para que pudiera decidir salir, esa fecha había pasado y mi deseo sigue siendo que Messi se retire en el Camp Nou".

La continuidad de Messi

"La prioridad era que Messi estuviera en el nuevo proyecto y decidí no afrontar una discusión dialéctica, se me acusó de forzar a su adiós para salvar las cuentas. Pues no, pusimos por delante los intereses del club y no queríamos reforzar a un rival directo, tomamos una decisión aceptando el desgaste".

Rebaja salarial

"Hagamos un inciso, oigo de rebaja salarial y nosotros lo hacemos de readecuación de ingresos, que no es lo mismo, no sabemos cómo acabarán los pactos que están por venir sino los que ya hemos cerrado con los jugadores de varias secciones, esta adecuación creo que acabará bien pero no tengo ninguna duda de que todos quieren que el club tenga sostenibilidad y pueda afrontar los gastos con unos ingresos muy reducidos, trabajamos con la incógnita de no saber si habrá nuevos confinamientos o si se parará la competición, mucha gente nos pregunta por qué seguimos y es porque hay que tomar decisiones, la junta está legitimada mientras que una gestora no lo estaría para tomar decisiones y deben tomarse, pase lo que pase".

Unión de la junta

"Que quede claro que lo que decidimos hoy fue unánime, todos pensamos igual y lo primero es el Barcelona".

Fecha de la moción de censura

"Estamos esperando la respuesta de la Generalitat para saber si se dan las condiciones sanitarias para celebrar el voto de censura el 1 y el 2 de noviembre".

Posibilidad de sede única o varias sedes

"Queremos que sea descentralizado porque se requiere y da mayor seguridad sanitaria pero siempre dijimos que logísticamente necesitamos al menos quince días porque no tenemos esta experiencia, si el PROCICAT dice que se tiene que hacer en varias sedes estaré muy contento".

¿Imprudencia de sede única?

"Nosotros hemos presentado un protocolo descentralizado para que se aprobara y celebrar el voto descentralizado el próximo fin de semana por el territorio pero la carta recibida la semana pasada no nos concedía esos quince días y hemos presentado otra normativa para celebrarlo sólo en el Camp Nou, siempre quisimos realizar un voto descentralizado".

Protocolos propuestos

"Desde el primer momento quisimos un voto descentralizado para tener mayor participación y porque hay dificultades de movilidad por la pandemia, cuantos más voten mejor será el ejemplo, pero siempre dijimos que necesitamos quince días de tiempo para organizar una logística muy compleja si se celebraba en varias sedes pero el jueves nos confirmaron que el voto debe celebrarse el 1 y el 2 en un plazo insuficiente para nosotros, por eso aquella misma noche solicitamos nuevas fechas, ahora mismo como la propuesta es para el 1 y el 2 haremos un voto centralizado en el Camp Nou como siempre se ha hecho".

Voluntades políticas

"Me gustaría pensar que no hay voluntad política para con el referéndum, siempre intentamos salvaguardar al club de los poderes políticos y mediáticos, siempre fue un objetivo que el club fuera de los socios a través de las decisiones de la junta, siempre independientes, espero y deseo que no haya voluntades políticas y el PROCICAT responda a nuestra carta y defina su postura final en cuanto a las condiciones legales y sanitarias, si nos dicen que no buscaremos otra fecha".

Maniobras para evitar el referéndum

"Tenemos el máximo respeto para los socios que dieron su firma, no es la primera vez que sucede y se refleja en los estatutos pero en ningún caso nadie ha intentado paralizar nada, al contrario, el club se puso a disposición de la mesa para realizar la validación en los plazos que fija el club, nadie ha querido paralizar nada a pesar de que hay el episodio de los indicios de que había firmas que están en un juzgado por el fraude de las entradas, se dio conocimiento, pero al margen de esto no hay mucho más que decir, creo que hemos sido muy ejemplares y podemos estar contentos".

Mensaje que recibe

"El socio quiere votar para decidir si esta junta debe continuar o no, algo que ya había pasado antes".

VAR

"Me han informado que hay unos audios de las conversaciones con el línier y sabiéndolo vamos a estudiarlo para tomar posturas que consideremos adecuadas, lo miraremos a partir de mañana; es cierto que en el VAR tuvimos en el último partido otra comprobación de la falta de criterio, hacemos una llamada para que haya una reflexión conjunta porque como dice Koeman no puede ser que en un partido sea de una manera y en otra sea de otra, es algo incomprensible, un penalti inexistente cambió el signo del partido".

Falta de Ramos a Lenglet

"El árbitro se fue a ver la pantalla y tomó la decisión que tomó, nada que decir pero vamos a estudiarlo porque si podemos hacer algo lo haremos en defensa del Barcelona, la cuestión es el criterio, hay varias interpretaciones de cada acción y hay que pedirle a la RFEF una reflexión colectiva, nosotros apostamos por la tecnología para que los resultados sean lo más justos posibles pero el criterio es muy importante y tiene que ser el mismo en todos los partidos".