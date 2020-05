José Tobar terminó contrato con el Sinquinalá

El jugador salvadoreño tiene dos nuevas ofertas.

José Tobar finalizó contrato con el Sinquinalá, equipo de la Primera División de Guatemala, tras haber dado por finalizado el torneo Clausura 2020. El salvadoreño tiene planeado seguir en el fútbol chapín.



“El contrato se terminó con el Siquinalá, soy jugador libre, pero no he tenido pláticas con ellos si seguiré o no (Siquinalá), no se han acercado; tengo dos propuestas de Primera División (ascenso) y una de un equipo de liga mayor, estamos en pláticas, pero nada oficial, por el momento”, dijo el mediocampista a “El Gráfico”.



A Tobar le gustaría probar suerte en El Salvador, ya que desde hace siete años emigró al fútbol guatemalteco, sin para por la Liga Mayor local: “No hay ofertas, pero sí me gustaría, siempre lo he manifestado, me gustaría volver al país y jugar en mi país, si llega la oportunidad de llegar a una cuerdo, sería interesante jugar en El Salvador”.