El público del Bernabéu se vuelve contra Vinicius
Mourinho y Mbappe han salido públicamente en defensa de Vinicius. El atacante brasileño recibió sonoras pitadas de la afición local durante la victoria por 4-1 ante el RB Leipzig en el Santiago Bernabéu. Vinicius fue sustituido en el minuto 70 del duelo europeo tras quedarse de nuevo sin marcar.
El delantero atraviesa un momento muy difícil: no ha marcado en sus últimos nueve partidos con el club. En total, el extremo solo suma un gol y tres asistencias en 11 encuentros esta temporada. Además, está cumpliendo los primeros partidos de una sanción de cuatro encuentros en Liga, lo que agrava un inicio de campaña muy frustrante.
Mourinho elogia su disciplina táctica
Mourinho reconoció lo duro que resulta recibir críticas severas de tu propia afición. Según recoge ESPN, el técnico afirmó: «Cuando estás en el campo y te pitan fuera de casa, a menudo eso te motiva aún más. Cuando ocurre en casa, duele».
Pese a la falta de goles, el entrenador del Real Madrid se mostró satisfecho con la aportación global de su jugador ante el conjunto alemán. Mourinho destacó especialmente el trabajo defensivo del delantero y su incansable esfuerzo sin balón.
«Vini hizo un buen partido en el aspecto táctico», señaló Mourinho. «Vini defendió muy bien. Después tuvo una ocasión para marcar un gol brillante, pero el portero hizo una gran parada».
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Mbappe confía en que su compañero se recupere
Mbappe, elegido mejor jugador del partido ante el Leipzig tras firmar un gol y una asistencia, también expresó su firme apoyo. El internacional francés insistió en que la visible frustración de Vinicius nace de su profundo deseo de ayudar al equipo a triunfar.
«Está bien», dijo Mbappe a los periodistas después del partido. «Es bueno que esté molesto, porque significa que quiere aportar mucho al equipo y a la afición. Creo que solo necesita mantener la calma y sentirse orgulloso de quién es. Un gran jugador siempre debe estar orgulloso de quién es y ganar confianza, porque la calidad está ahí».
Un mero espectador en el Clásico
Vinicius afronta ahora un periodo prolongado sin jugar debido a la sanción que cumple en la competición nacional. El brasileño no estará disponible para los próximos partidos de Liga del Real Madrid durante las dos semanas que vienen. Está confirmado que el jugador brasileño será un mero espectador cuando el Real Madrid se enfrente al Barcelona en el Clásico, este domingo en el Camp Nou. Tampoco podrá jugar los partidos contra el Racing Santander y el Valencia.