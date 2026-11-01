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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha elogiado a Kylian Mbappe y al club por cómo gestionaron una reciente polémica relacionada con el mercado chino. El capitán de Francia recibió duras críticas y perdió lucrativos acuerdos comerciales tras hacer comentarios sobre el antiguo líder chino Mao Zedong.

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Mbappe desata una fuerte reacción en su contra en China

Mourinho se ha pronunciado sobre la polémica que rodea a Mbappe tras las recientes declaraciones del delantero sobre el antiguo líder chino Mao Zedong. El internacional francés calificó a Mao de dictador, lo que provocó de inmediato una importante reacción en el lucrativo mercado chino.

Ante las crecientes críticas, tanto el jugador como el club emitieron rápidamente disculpas formales esta semana. LaLiga también se ha visto obligada a intervenir: su presidente, Javier Tebas, creó una unidad de crisis y se reunió el miércoles con el embajador chino Yao Jing para contener los daños.

Mourinho elogia la respuesta del club y del jugador

Antes del próximo partido del Madrid contra el Racing Santander, Mourinho expresó su satisfacción por cómo se gestionó la situación. El técnico portugués elogió tanto a su delantero estrella como al club por reaccionar con rapidez para mitigar las consecuencias comerciales y sociales.

«Estos son los peligros del mundo actual, en el que muchas veces lo mejor que puedes hacer es no abrir la boca. Porque hay riesgos en muchas de las cosas que dices o sobre las que opinas», declaró Mourinho, según recoge Reuters.

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«Pero también he visto cómo él (Mbappe) ha actuado con mucha responsabilidad con un club que, en este sentido, ha demostrado mucha clase. Por nuestra parte, eso es todo. No tenemos nada más que decir. Tanto el Real Madrid como Kylian Mbappe tuvieron la clase de reaccionar de inmediato y, como entrenador, me siento muy bien representado por ambos».

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Las consecuencias comerciales golpean duramente al delantero

Las repercusiones económicas para Mbappe han sido graves: varias grandes marcas chinas han roto de inmediato sus vínculos con la estrella. Las empresas lácteas Mengniu y Shanghai Milkground Food Tech, así como Eastroc Beverage, han dejado de colaborar con el capitán de Francia.

El medio estatal chino China Daily señaló que las declaraciones amenazaban sus relaciones comerciales y suponían un claro recordatorio de los límites de la influencia de las celebridades. La situación también ha afectado a la visibilidad del equipo en la región.

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La cadena estatal Migu ha decidido retirar de su programación el próximo partido del Madrid en la competición nacional. Mourinho confirmó que, en lo que respecta a la dirección deportiva, no tienen nada más que añadir sobre el asunto.

La atención se centra en el duelo contra el Santander

Pese a las distracciones extradeportivas, Mourinho y su plantilla deben volver a centrarse en la competición nacional. El Madrid se prepara para viajar a Santander el domingo, en un partido que no se retransmitirá para sus aficionados en China.

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La plantilla buscará con urgencia los tres puntos para recortar distancias en lo alto de la tabla. Actualmente ocupa el tercer puesto en la clasificación de LaLiga, a seis puntos del líder, el Barcelona.