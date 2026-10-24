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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha rechazado la idea de que su equipo ya debería estar al mismo nivel que el Barcelona y ha calificado de «injustas» esas comparaciones antes del enfrentamiento del domingo. El técnico portugués afronta una dura prueba en el Camp Nou, con su equipo a seis puntos del líder en la clasificación de La Liga.

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Mourinho pide paciencia

Mourinho ha restado importancia a la expectación que rodea a esta nueva edición del Clásico y ha insistido en que su Madrid aún está en construcción, a diferencia del engranaje ya consolidado del Barcelona. Pese a la reciente mejoría del equipo, con cuatro victorias consecutivas y un convincente triunfo por 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League, el exentrenador del Chelsea cree que se está pasando por alto la diferencia de estabilidad entre los dos gigantes españoles.

«Creo que quienes hace una semana pensaban que el Barça nos iba a golear seguirán pensando lo mismo. No creo que cambien de opinión solo por el partido de París o por el 4-1 del Madrid contra el Leipzig», afirmó Mourinho, según recoge RTL.

La construcción de un nuevo proyecto en el Madrid

El entrenador del Madrid quiso subrayar que, mientras Hansi Flick ha tenido bastante tiempo para implantar su filosofía en el Barcelona desde su llegada a principios de 2024, la situación en el Santiago Bernabéu es muy distinta. Mourinho llegó este verano después de que los blancos encadenaran dos temporadas sin grandes títulos y sostiene con firmeza que su equipo aún está dando sus primeros pasos bajo su dirección.

El técnico señaló que apenas ha podido trabajar con toda la plantilla debido a los descansos posteriores al Mundial y a los recientes parones internacionales, lo que ha dejado poco margen para desarrollar la compenetración táctica en los entrenamientos. «La gente nos ve como un producto terminado, pero en el fútbol es difícil hablar de productos terminados porque nunca lo están... Aun así, nos ven como si estuviéramos en una fase avanzada del proceso», continuó Mourinho.

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«Llevamos tres meses trabajando, pero de ahí hay que descontar la pretemporada, cuando los jugadores iban regresando del Mundial, y el reciente parón internacional. Así que hemos estado juntos un mes y medio, dos meses... Este es el comienzo de un proyecto. Estamos en una fase inicial en la que el entrenador está aprendiendo, analizando y definiendo el camino poco a poco, y los jugadores están conociendo al entrenador... Creo que es injusto comparar a un equipo en este estado con otros más consolidados».

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La racha previa no importa en el Clásico

Pese a los seis puntos de diferencia en la clasificación y al dominio del Barça en la competición nacional, Mourinho se niega a dejar que los resultados anteriores marquen el ambiente antes del fin de semana. Aunqueel Barcelona sufrió recientemente un inusual tropiezo ante el PSG, el Madrid llega al encuentro en buena dinámica. Sin embargo, el entrenador insiste en que la historia y los resultados recientes cuentan muy poco una vez que suena el silbato en Cataluña.

«Llevamos una buena dinámica: ganamos partidos, jugamos bien y marcamos goles. Pero en el Clásico no importa lo que hayas hecho antes, no influye. El Clásico es único; normalmente el mundo del fútbol se detiene para verlo. Ojalá sea un gran partido. Y ganemos», comentó el técnico.

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La amenaza de Lamine Yamal

Uno de los grandes temas de conversación antes del encuentro es el estado de forma de Lamine Yamal, el español de 19 años al que muchos sitúan entre los principales aspirantes al Balón de Oro. Sin embargo, Mourinho dejó claro que, aunque reconoce el enorme talento del joven, no cambiará por completo su planteamiento táctico para neutralizar específicamente la influencia del extremo del Barcelona por la banda derecha.

«Es un gran jugador, y a los grandes jugadores se les respeta», añadió Mourinho cuando le preguntaron por su estrategia defensiva. «Una cosa es respetarlos y otra cambiar los planes y las estructuras, olvidarte de tu propia esencia. Eso no lo haremos, ni por él ni por ningún otro jugador de gran calidad al que nos enfrentemos».