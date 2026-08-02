Endrick está en el interés concreto de la AS Roma, informa La Gazzetta dello Sport. Los italianos esperan poder cerrar un acuerdo creativo con el Real Madrid y ven en el polivalente brasileño el complemento ideal para la delantera o las bandas.

Endrick fue cedido la pasada temporada al Olympique Lyon porque apenas tuvo minutos bajo el entonces entrenador Xabi Alonso. El delantero centro de veinte años firmó un buen medio año en Francia, fue al Mundial con Brasil y ha regresado a Madrid, donde ahora manda José Mourinho.

Según Globo y Marca, Mourinho aún no está convencido con Endrick, que el sábado sí marcó un gol en el amistoso ante la Fiorentina (2-2). Está claro que Mourinho quería tener en su plantilla un nuevo tipo de delantero, vista la reciente y rápida compra del español Carlos Espí, de 21 años. El español, físicamente fuerte y de 1,94 metros de altura, llegó procedente del Levante por 25 millones de euros.

El director deportivo de la Roma, Tony D'Amico, está haciendo todo lo posible para cerrar el fichaje bomba y, según La Gazzetta dello Sport, ha viajado a Madrid «para evaluar la viabilidad de la operación». Sin embargo, el dirigente también sabe que la Roma probablemente no podría y/o querría pagar el traspaso que pide el Real Madrid.

Por eso, la Roma apuesta por una operación al estilo Nico Paz. El argentino fue vendido por el Real al Como en 2024 por unos escasos seis millones de euros, a cambio de una cláusula de recompra de solo nueve millones de euros.

Paz se convirtió en una auténtica sensación en la Serie A y su valor de mercado también se disparó como un cohete. El Real ejecutó la opción para luego volver a venderlo al Como por sesenta millones de euros. El Real volvió a asegurarse una opción de recompra, aunque ahora sí es bastante más alta: ochenta millones de euros.

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, mantuvo durante mucho tiempo la esperanza de que Mason Greenwood o Crysencio Summerville reforzaran su plantilla, pero se marcharon respectivamente al Fenerbahçe y al Al-Hilal. Ahora, los romanos han depositado su esperanza en Endrick, que tiene contrato hasta mediados de 2030 en el Santiago Bernabéu.