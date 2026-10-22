Jose Mourinho lamenta la desventaja del Real Madrid frente al Barcelona en el Clásico

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Jose Mourinho ya ha iniciado la guerra psicológica de cara al Clásico del domingo al señalar una diferencia de calendario entre el Real Madrid y el Barcelona. Pese a lograr una contundente victoria entre semana en Europa, al técnico portugués le frustra que su equipo tenga bastante menos tiempo de recuperación que su rival catalán.

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Mourinho critica el calendario antes de visitar el Camp Nou

Mourinho no tardó en expresar su frustración con el calendario tras la victoria de su equipo en la Champions League el miércoles por la noche. Mientras que el Real Madrid se impuso por 4-1 al RB Leipzig, su próximo rival, el Barcelona, disputó su partido europeo contra el Paris Saint-Germain un día antes. Esa diferencia permitirá al líder de la liga disponer de 24 horas más de recuperación antes de que los dos gigantes se enfrenten este fin de semana en el Camp Nou.

Preguntado por si la contundente actuación entre semana había supuesto el necesario impulso anímico para la plantilla, Mourinho se centró en las dificultades del calendario. «Para el Clásico no hay lugar para la complacencia. Es otro partido de liga, pero no se parece a ningún otro. Seguimos adelante. Ahora mismo tenemos 24 horas menos de descanso, pero seguimos adelante», declaró el exentrenador del Chelsea, según recoge ESPN.

Los problemas defensivos preocupan al Real Madrid

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Pese a los cuatro goles marcados ante el Leipzig, el entrenador del Madrid distó mucho de quedar satisfecho con la actuación general. La solidez defensiva sigue siendo un problema importante para el vigente campeón de Europa, que solo ha dejado su portería a cero en dos de sus primeros 12 partidos de la temporada entre todas las competiciones. Mourinho dejó claro que aspira a la perfección y señaló que al equipo aún le queda trabajo por delante, pese a las recientes mejoras en ataque.

«No, nada está como quiero. Siempre quiero mejorar. Llevo aquí más de cien días. Evidentemente, no estamos donde quiero, pero hay cosas que hoy hacemos mejor que antes... Estamos mejorando», explicó el entrenador.

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Las intervenciones de Courtois y los despistes defensivos

Al técnico, de 61 años, le molestó especialmente el gol encajado ante el conjunto alemán. Señaló que Thibaut Courtois tuvo que realizar paradas excepcionales para mantener al Madrid con opciones de ganar. Mourinho destacó el aspecto psicológico de la defensa y comparó la satisfacción que siente un portero al dejar su portería a cero con la alegría de un delantero al marcar.

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«No me gustó el gol que encajamos porque me puse en el lugar del portero. Courtois hizo dos paradas increíbles que nos mantuvieron con opciones de ganar el partido. Igual que a un delantero le encanta marcar goles, a un portero le encanta irse a casa con la portería a cero», añadió.

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Mourinho relacionó expresamente el gol encajado el miércoles con un despiste similar en la victoria por 4-1 ante el Sevilla del pasado domingo. Atribuyó ambos episodios a un exceso de confianza y sostuvo que alguien había dado el partido por ganado antes del pitido final. «El gol que encajamos hoy y el que recibimos contra el Sevilla llegaron por un exceso de confianza y porque alguien pensó que el partido ya estaba ganado. Eso no me gusta», concluyó.

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Aunque el entrenador evitó dar nombres, algunos observadores señalaron que el defensa Dean Huijsen parecía estar fuera de posición en ambas jugadas. Con el Clásico a la vuelta de la esquina, el Madrid no puede permitirse errores así ante un Barcelona que ha ganado sus nueve primeros partidos de liga.